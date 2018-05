Francia - 13enne stuprata e uccisa : il killer aveva scontato 9 anni per violenza sessuale : Arrestato per il terribile delitto un uomo già condannato in passato per violenze sui minori, ma poi riabilitato. Il cadavere della piccola è stato trovato in una foresta

Francia - 13enne scomparsa ritrovata morta. Il killer : “Volevo portarla a casa e stuprarla” : E' stata trovata senza vita Angélique Six, ragazzina di 13 anni scomparsa dallo scorso mercoledì 15 aprile a due passi dalla casa dove viveva con i genitori, a Wambrechies, nella provincia di Lille. A confessare è stato il suo killer, un conoscente pregiudicato di 45 anni: "Volevo stuprarla".Continua a leggere