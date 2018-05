Forte terremoto all' alba in Toscana | paura tra la popolazione a Siena

Forte terremoto in Toscana all'alba - paura tra la popolazione a Siena : Una Forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 7.16 in Toscana . L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, non lontano da Siena . La scossa è stata di magnitudo 3.6 a profondità di 10.6 ...

Forte terremoto in Molise - scossa di magnitudo 4.2 : Campobasso - E' di magnitudo 4.2 la scossa sentita oggi in Molise. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, secondo cui il terremoto è stato registrato alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo fino a Pescara. Le ...

Terremoto - Forte scossa in Romania : epicentro vicino Bucarest [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto - Muccia : “Scossa meno Forte - ma la paura c’è sempre” : E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di Terremoto 3.5. In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono ...

Terremoto Molise - Acquaviva : “La scossa di San Giuliano del 2002 è stata più Forte” : Tanta paura, ma situazione tranquilla ad Acquaviva dopo la scossa di oggi. Gli abitanti che hanno ripreso il loro ritmo normale anche perché, spiegano all’ANSA, si ricordano che “fu molto più forte la scossa di Terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002 – racconta Daniele mischiando parole italiane e dialetto antico croato, tipico di Acquaviva – quella di oggi l’abbiamo sentita molto meno, nel 2002 ballavamo e ...

Terremoto in Molise : Forte scossa<br> Gente in strada a Termoli e Campobasso : 13.20 - Il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, intervenuto oggi a SkyTG24, ha precisato che nessuna persona è rimasta ferita né sono stati registrati danni a cose:Fortunatamente al momento non ci sono danni. La squadra della Protezione Civile comunale sta girando per la città per verificare questo dato. Nel pronto soccorso del nosocomio cittadino non si evidenziano feriti, neanche nei paesi limitrofi che gravitano sul nostro ospedale. Per ora ...

Forte scossa di terremoto in Molise : evento è stato localizzato in un’area a media pericolosità - ecco l’analisi INGV [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 11:48 italiane del 25 aprile 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.3), nella provincia di Campobasso, 1 km a Sud-Est di Acquaviva Collecroce, ad una profondità di 31 Km. I comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km) sono: Acquaviva Collecroce (CB), Palata (CB), Castel Mauro (CB), Tavenna (CB), San Felice del Molise (CB), Guardialfiera (CB), Montecilfone (CB). L’evento è stato localizzato ...

Forte scossa di terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Terremoto in Molise - sindaco di Palata : “Scossa Forte - gente fuggita dalle case” : “Io con altri amministratori ero al centro del Paese, in piazza, la scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori dalla case, adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili che stanno controllando con i tecnici le condizioni di tutta la cittadinanza“: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in provincia di Campobasso, uno dei comuni vicini all’epicentro della scossa ...

Terremoto - Forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...