Formula 1 - Approvate le modifiche aerodinamiche per il 2019

(Di martedì 1 maggio 2018) La F.1 Commission, lo Strategy Group e il Consiglio Mondiale della Fia hanno approvato una serie diregolamentari per la prossima stagione di1, con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo e i sorpassi.Cambia l'aerodinamica. Sono tre leprincipali alle monoposto: lala anteriore sarà semplificata rispetto a quella attuale. Questo elemento, solo allapparenza semplice, si compone di più di 300 pezzi, tra la base e le varie appendici. Saranno inoltre vietate le alette per indirizzare i flussi verso il brake duct (la presa daria dei freni) e, infine, anche lala posteriore subirà dele. Sarà ancora più larga, ma anche un po più alta.Meno turbolenze, più sorpassi. L'obiettivo di questeè chiaro: ridurre quanto più possibile le turbolenze create dalle monoposto e dare l'opportunità a chi si trova in scia, dietro un avversario, di ...