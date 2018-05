Ford Feel the View | un panorama per tutti Anche per i non vedenti – VIDEO

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 maggio 2018) Il punto di partenza è di quelli inattaccabili: un finestrino serve a vederci attraverso. A gustarsi ildurante un viaggio, ad esempio. Lo diamo per scontato, ma nonpossono farlo: ai nonnon è permesso. Una situazione di fatto, che lascia poco spazio a vie d’uscita. Almeno fino a quando gli ingegneri della Aedo, una start-up italiana specializzata nella creazione di dispositivi per disabili visivi, non hanno deciso di studiare il modo per cambiare le cose, supportati da. Il risultato è un prototipo chiamatothee capace di trasformare il vetro di un finestrino in un display tattile in grado di “convertire” le immagini scattate da una fotocamera in veri e propri stimoli sensoriali aptici: non si vedono, ma si percepiscono attraverso udito e tatto. In pratica, come si vede nelqui sotto, la foto viene convertita dal software ...