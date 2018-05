Foggia | esplosione in una fabbrica di fuochi d' artificio | ferito il proprietario 61enne

Foggia - esplosione in una ditta di fuochi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo, a pochi chilometri da Foggia. Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...