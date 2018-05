Fiorentina | tutti pazzi per Simeone

Lazio - contro la Fiorentina è festival del gol : tutti i dettagli : Nelle ultime 5 gare tra la compagine biancoceleste e quella viola, come riporta il Corriere dello Sport, gli spettatori hanno esultato per una media di oltre quattro reti a match. GOL E SPETTACOLO - ...

Morte Astori - Udinese e Fiorentina : tutti in piedi al minuto 13 ma il gioco non si ferma [VIDEO] : Morte Astori – Udinese e Fiorentina sono in campo per il recupero del campionato di Serie A, turno rinviato dopo la Morte del difensore viola Davide Astori. Brividi al minuto numero 13, tutti nel ricordo del calciatore, grandi applausi da parte del pubblico ma il gioco non si è fermato, sul maxi schermo è comparsa anche la foto di Astori. Partita emozionante, tutti nel ricordo dello sfortunato calciatore. 13eme minute ...

De Zerbi fa commuovere tutti su Astori : il retroscena prima della gara contro la Fiorentina : Nella gara di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Benevento, brividi per l’omaggio al difensore Davide Astori. Ed il tecnico De Zerbi racconta un incredibile retroscena, sulle pagine de ‘La Nazione’: “Noi prepariamo una gara guardando e riguardando il video dell’ultima partita dell’avversario. Questa volta ho deciso di non farlo perchè nell’ultima partita della Fiorentina ...

Coreografia Fiorentina-Benevento - tutti in lacrime per Astori : clima da brividi al Franchi [FOTO E VIDEO] : 1/10 Foto Twitter Fiorentina ...

DAVIDE ASTORI - FUNERALI IN DIRETTA TV/ Video Santa Croce : da Totti a Buffon - oggi tutti con la Fiorentina : I FUNERALI di DAVIDE ASTORI, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:30:00 GMT)

“Sempre con noi” : Davide Astori - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...