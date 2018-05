Fiorentina-Napoli - cori razzisti contro i partenopei : la decisione del giudice : In occasione della gara di Serie A Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati percepiti ...

Fiorentina-Napoli - Cholito ne fa tre al Napoli. Gol scudetto tradizione di casa Simeone : La vittoria del Napoli all'Allianz Stadium firmata Kouilbaly ha ricordato a molti, tifosi e addetti ai lavori, il successo della Lazio a Torino nel 2000: lo 0-1 di quel primo aprile di 18 anni fa ...

Lotta scudetto - vince la Fiorentina contro il Napoli Video : 2 Ieri sera si sono tenuti i due posticipi della 35^ giornata di #Serie A, la 16^ del girone di ritorno. La Fiorentina ha [Video] battuto il Napoli per 3 reti a 0 grazie ad un super Giovanni Simeone, autore di una tripletta. Ormai lo scudetto è lontano 4 punti. Partendo dal match delle 18, la squadra di Pioli ha regalato mezzo scudetto ai bianconeri con la vittoria contro i partenopei che sono a -4 dalla capolista Juventus. ...

Fiorentina-Napoli - l’incredibile retroscena : “ecco cosa è successo al termine della partita” : Fiorentina-Napoli, nella giornata di ieri è andata in scena la gara di campionato tra Fiorentina e Napoli, sconfitta per la squadra di Sarri ma match condizionato dall’espulsione del difensore Koulibaly dopo pochi minuti, poi si è scatenato Simeone, autore di una tripletta. Nel frattempo emerge un retroscena e riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, alcuni calciatori del Napoli al triplice fischio dell’arbitro si sono ...

Lotta scudetto - vince la Fiorentina contro il Napoli : Ieri sera si sono tenuti i due posticipi della 35^ giornata di Serie A, la 16^ del girone di ritorno. La Fiorentina ha battuto il Napoli per 3 reti a 0 grazie ad un super Giovanni Simeone, autore di una tripletta. Ormai lo scudetto è lontano 4 punti. Partendo dal match delle 18, la squadra di Pioli ha "regalato" mezzo scudetto ai bianconeri con la vittoria contro i partenopei che sono a -4 dalla capolista Juventus. Migliore in campo? Sicuramente ...

Video/ Fiorentina-Napoli (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Fiorentina Napoli (3-0): highlights e gol della partita di Serie A che ha visto i viola battere nettamente i partenopei grazie alla tripletta di Giovanni Simeone.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 03:06:00 GMT)

PAGELLE/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Fiorentina-Napoli - Pioli : 'Non abbiamo deciso noi lo scudetto. Vicini alla perfezione' : Soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti per la grande prova dei suoi: Stefano Pioli aveva chiesto una grande partita ed è stato accontentato, la Fiorentina batte il Napoli 3-0 e non solo resta in ...

Fiorentina-Napoli 3-0 : tripletta di Simeone - Koulibaly espulso. Gol e highlights : Fiorentina-Napoli 3-0 34', 62' e 90'+4 Simeone TABELLINO Fiorentina , 4-3-1-2, : Sportiello; Laurini , 62' Gaspar, , Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj , 84' Cristoforo, , Veretout; ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Spettacolare Fiorentina - tripletta di Simeone e il Napoli va ko : La cronaca. La svolta arriva subito, al 5', quando su un lancio perfetto per Simeone, il difensore Koulibaly lo stende. L'arbitro assegna il calcio di rigore, dopo aver visionato il Var lo revoca ma ...

Serie A Fiorentina-Napoli 3-0 - il tabellino : FIRENZE - La Fiorentina supere il Napoli con il punteggio di 3-0 nella partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Simeone realizza tre gol. Fiorentina-Napoli 3-0: NUMERI E STATISTICHE ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Contro il Napoli vicini alla perfezione» : Stefano Pioli commenta così il successo della Fiorentina : 'Rimanere in superiorità numerica dopo cinque minuti è stato un grande vantaggio - spiega a Premium Sport - ma la squadra aveva le idee ...

DIRETTA/ Fiorentina-Napoli - risultato finale 3-0 - streaming video e tv : tripletta di Simeone - partenopei KO! : DIRETTA Fiorentina Napoli, info streaming video e tv: i partenopei vedono lo scudetto e dunque raddoppiano i loro sforzi nella trasferta del Franchi.