Finale | nella conca verde di Olle la tradizionale sagra delle fave e salame con

Rugby - Eccellenza 2018 : Rovigo batte il Calvisano per 12-9 nella semiFinale d’andata : Seconda semifinale per il campionato di Eccellenza di Rugby 2018. nella sfida più attesa, quella storica tra Rovigo e Calvisano (la finale del 2017), a spuntarla sono i padroni di casa veneti: in un match tesissimo e non molto spettacolare Mantelli e compagni la spuntano per 12-9 e si portano avanti, a caccia dell’ultimo atto. Attenzione però ai campioni d’Italia: settimana prossima proveranno a ribaltare tutto. Sfida molto chiusa ...

Volley - Finale Scudetto 2018. Battuta e cuore : Perugia batte Civitanova e si porta sul 2-1 nella serie : La Battuta e il cuore: la Sir Safety si aggrappa a questi due fattori e fa sua gara-3 della Finale Scudetto battendo 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) una Lube Civitanova a corrente alternata al termine di un match che ha regalato spettacolo ed emozioni in quantità industriale, come da aspettative della vigilia. In casa sembra avere qualcosa in più la squadra umbra che trova il giusto coraggio al servizio, fondamentale che frutta almeno un paio ...

Rugby - Eccellenza 2018 : il Petrarca Padova batte in trasferta le Fiamme Oro nella semiFinale di andata : Il Petrarca Padova timbra il cartellino e si avvicina alla finale del campionato di Eccellenza di Rugby 2018. La compagine veneta si è aggiudicata oggi infatti la semifinale di andata in casa delle Fiamme Oro per 36-27 e nel ritorno potrà gestire questo vantaggio potendo sfruttare anche il fattore campo. Appuntamento per la sfida decisiva a settimana prossima, sabato 5 maggio. Partono forte gli ospiti, in meta con Bettin dopo soli 2′, ma i ...

LIVE Pagelle Arsenal-Atletico Madrid in DIRETTA : Wenger sfida Simeone nella semiFinale di Europa League. Atteso spettacolo all’Emirates Stadium : Buonasera e benvenuti con le Pagelle LIVE dell’andata della semifinale di Europa League: a sfidarsi all’Emirates Stadium di Londra sono i padroni di casa dell’Arsenal e gli spagnoli dell’Atletico Madrid. Un antipasto di ciò che ci sarebbe potuto essere in finale: sulla carta, infatti, vista qualità della rosa, esperienza e successi passati, sono proprio queste due le compagini favorite per il titolo. Alle ore 21 la ...

Liverpool-Roma - le quote dei bookmakers per le scommesse. Giallorossi sfavoriti nella semiFinale di Champions League : I bookmakers vedono la Roma nettamente sfavorita nei confronti del Liverpool. L’andata delle semifinali di Champions League 2018 è tutta in favore dei Reds: gli esperti quotano a 1.55 la vittoria della squadra di Jurgen Klopp e addirittura a 6.00 il successo degli uomini di Eusebio Di Francesco, mentre il pareggio è dato a 4.50. I Giallorossi, come fecero contro il Barcellona nei quarti di finale, sperano di sovvertire i pronostico. Le ...

Snai : Liverpool favorito nella semiFinale contro la Roma : Liverpool nettamente favorito domani sera nella semifinale di andata ad Anfield Road contro la Roma. La vittoria della squadra di Jurgen Klopp – stando ai quotisti Snai – è data a 1,55, il pareggio 4,50, mentre il blitz della Roma viaggia già a 6,00. Le distanze, però, si riducono nelle quote secche sull’accesso alla finale, dove gli inglesi sono ancora favoriti, a 1,45, ma la Roma è più vicina, a 2,75. In più i giallorossi ...

Under : 'Crediamo nella Finale di Champions. Io in Premier? Sto bene qui - sarebbe da pazzi andarsene' : L'attaccante della Roma Cengiz Under è pronto per la semifinale d'andata contro il Liverpool e ha confessato le sue impressioni e aspettative in un'intervista a Il Corriere dello Sport , ripresa dal portale romanews.eu . Allora, come ti prepari a vivere questa semifinale? 'Ho venti anni, posso dire che questo per il momento è il successo più grande che sono riuscito ad ...

Ecco i 12 in gara per entrare nella cinquina Finale dello «Strega» : Sono stati scelti i 12 candidati al Premio Strega 2018, emersi fra le 41 opere segnalate, molte di più di quelle presentate negli anni scorsi. A febbraio, infatti, erano state cambiate alcune regole ...

Basket - Europe Cup 2018 : la Sidigas Avellino è in Finale! Bakken Bears battuti anche nella semiFinale di ritorno : La Sidigas Avellino è la prima finalista della Europe Cup. La squadra irpina volava in Danimarca per affrontare i Bakken Bears forte dei tre punti di vantaggio e non solo non si è accontentata di difendere il risicato bottino, ma ha vinto anche la partita di ritorno, volando così all’epilogo della seconda competizione organizzata dalla FIBA. Grandi protagonisti della gara Kyrylo Fesenko, autore di 19 punti, e Ariel Filloy, con 18. Avellino ...

Champions Concacaf - il Toronto di Giovinco ko nella Finale di andata : TORINO - Adesso al Toronto serve l'impresa. La squadra di Giovinco ha perso 2-1 in casa contro il Chivas nella finale d'andata della Champions centroamericana , Concacaf, . La squadra di Guadalajara, ...

La Campanella 2018. Stasera su Icaro TV il terzo quarto di Finale : Einstein vs Marco Polo : ... questa sera , per l'edizione 2018 de 'La Campanella' , il gioco delle Scuole Superiori del nostro territorio, in diretta tutti i martedì sera dalle 21:10 su Icaro TV , canale 91, e in streaming su ...

Limor Kashanian - chi è la sorella di Jonathan/ Sorpresa nella Finale dell'Isola dei Famosi 2018? : Chi è Limor Kashanian? La sorella di Jonathan Kashanian, naufrago dell'Isola dei Famosi 2018, potrebbe essere in studio per fare una Sorpresa al fratello per la finalissima(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Bolzano si riporta in vantaggio nella serie. Salisburgo battuto in gara-3 : Bolzano ha ritrovato il vantaggio nella serie Finale della EBEL 2018. I Foxes hanno vinto al PalaOnda per 4-2 contro Salisburgo, riportandosi avanti per 2-1 dopo tre gare. Il quarto episodio andrà in scena domani sera e potrebbe già portare l’HCB a match point. Pronti, via, e Bolzano è già avanti: dopo 24″ Egger ha ricevuto sulla blu e fatto partire un tiro che si è infilato dritto all’incrocio dei pali. Salisburgo ha reagito ...