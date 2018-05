Festival del corto stile Hollywood | entra in scena la grande bellezza

Como - al via il Festival della Luce : Illusione e Riflessione nell'arte", sabato 5 maggio, ore 18.00 nella Sala Bianca il neuro scienziato GiaComo Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, dialogherà con il filosofo della scienza ...

Ligabue a Tokyo per il Festival del Cinema Italiano : tutti i prossimi appuntamenti dell’artista : Ligabue a Tokyo per la presentazione di Made in Italy al Festival del Cinema Italiano. Il rocker di Correggio è volato dall'altra parte del mondo per supportare la pellicola che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak tra i protagonisti. A testimonianza del suo approdo in Giappone, ci sono alcune foto che l'artista ha postato sui suoi canali social ufficiali nei quali compare anche Kasia Smutniak, ...

Perugia Love Film Festival - al via la quarta edizione con le anticipazioni de 'Il nome della rosa' : ... di altre numerose fiction come quella di Luisa Spagnoli, adesso de Il nome della rosa e, in futuro, del set di Paul Verhoeven, che fanno di Perugia la capitale italiana della cultura nel mondo." ...

La prima edizione del Festival della Magna Grecia vedrà protagonista anche il Comune di Taranto : L'obiettivo primario è rievocare la storia gloriosa dell'antica colonia magno-greca in tre giornate incentrate su: relazioni di ospiti dal calibro internazionale, spettacoli di rievocazione storica e ...

L'istituto 'Verga' di Gela al Festival della Legalità con 'Bullo da morire' : Lo faremo rappresentando e raccontando storie tra teatro, incontri e musica.' Partner del festival nazionale della Legalità è Bedda Radio che trasmetterà in streaming le quattro serate al Teatro ...

Venice Food & Wine Festival : l’esperienza gastronomica dell’anno : Una tre giorni di alta cucina in una cornice tra le più belle al mondo. È in arrivo a Venezia il Venice Food & Wine Festival 2018, l’attesissima kermesse culinaria in programma dal 3 al 6 maggio presso il cinque stelle JW Marriott Venice Resort & Spa dell’Isola delle Rose, la più giovane della laguna veneziana, organizzata in collaborazione con Hunter Lewis, Editor-in-Chief di Food & Wine. Ad alternarsi chef stellati italiani e ...

Yoga della risata : il primo Festival dedicato in Italia : Ridere fa bene, anche quando non c’è un motivo per farlo e, anzi, ancora di più quando si attraversa un momento difficile. Il corpo non distingue una risata vera da una finta: se si ride per almeno 10-15 minuti, aumentano le endorfine, i nostri antidolorifici naturali, la serotonina, neurotrasmettitore del buonumore, e l’ossitocina, l’ormone dell’amore, e intanto si abbassano i livelli di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello stress. Non ...

morto Larry Harvey - fondatore del Festival Burning Man : Con Jerry Goodell aveva fondato il Burning Man Arts festival, la manifestazione controculturale che ogni anno raccoglie migliaia di persone nel deserto di Black Rock, nel Nevada. Larry Harvey è morto ...

morto Larry Harvey - il co-fondatore del Burning Man Festival - : Aveva 70 anni e a inizio aprile era stato ricoverato per un ictus. Da una sua idea nacque uno degli eventi culturali più famosi negli Usa che ogni anno chiama a raccolta decine di migliaia di persone ...

È morto Larry Harvey - co-fondatore del Burning Man Festival : Larry Harvey, co-fondatore del Burning Man Festival, è morto sabato a San Francisco, in California. Aveva 70 anni e a inizio aprile era stato ricoverato dopo un infarto. Harvey ideò il Burning Man nel 1986, quando insieme all’amico Jerry Goodell decise, The post È morto Larry Harvey, co-fondatore del Burning Man Festival appeared first on Il Post.

Morto Larry Harvey co-fondatore del Festival di Burning man : A 70 anni è Morto Larry Harvey, co-fondatore del festival di “Burning man”. L’evento ogni anno in estate attira decine

Dogliani. Settima edizione del Festival della televisione e dei new media : Sono alcuni dei 118 ospiti che partecipano senza ricevere compenso dei 40 incontri previsti a Dogliani (Cuneo), per la Settima

A Venezia il Tech Festival del 'Foglio' : Nello stesso tempo non sipuò accettare che sia l'algoritmo che governa la politica, cideve una politica forte'.

Riannodare i fili della pace Il Festival dal 3 al 13 maggio : «Viviamo in una società con una conflittualità diffusa, dove i motivi di rivendicazione, separazione , la fatica di creare legami sono riconoscibili», dichiara don Giuliano Zanchi. direttore ...