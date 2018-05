Festa della salute a Ragusa

Inizia Maggio - arriva la Festa della Mamma : ecco la DATA : Maggio è ormai Iniziato: in questo mese, come ogni anno, torna la Festa della Mamma, il giorno in cui celebriamo le nostre madri, coloro che ci hanno dato la vita: ma quand’è di preciso la Festa della Mamma 2018? Qual è la DATA? Innanzitutto la Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di Maggio, ogni anno: nel 2018 la DATA è quindi il 13 Maggio. Originariamente la DATA era fissa, l’8 Maggio, ma si è poi deciso di rendere la DATA ...

San Simplicio - ecco il programma della Festa. Ci sarà anche il concerto di Fausto Leali. : L'appuntamento con la Sagra delle cozze è per sabato 12 maggio al parco Fausto Noce e la stessa sera, il palco degli spettacoli ospiterà il concerto del chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia. Il Palio ...

Rimini FC. Tutte le immagini della Festa promozione e la presentazione al Coconuts : Iniziamo con l' intervista realizzata prima del calcio d'inizio al patron biancorosso, Giorgio Grassi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Primo maggio - salta per maltempo la maniFestazione della Cgil a Villacidro - Sardiniapost.it : ... iniziativa a Monte Claro sul tema dei migranti in programma dalle 15 alle 21 con una grande festa delle comunità straniere presenti in Sardegna tra degustazioni e spettacoli dal palco. 'In Sardegna ...

La Festa della mamma e del papà vengono abolite perchè discriminano i gay : Domenica 13 maggio in Italia e in altre parti del mondo si celebrera' la festa della mamma. All'asilo Chicco di grano, nel quartiere Ardeatino a Roma, la ricorrenza è stata abolita insieme a quella del papa', per far posto ad una celebrazione più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle famiglie con genitori dello stesso sesso. La scelta è maturata a to delle proteste da parte di una coppia gay. Subito sono arrivate le critiche da ...

Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni alla presentazione della maniFestazione 'Fare Cinema' : Nella settimana dal 21 al 27 maggio, in 100 città del mondo, si parlerà di cinema italiano attraverso le testimonianze di chi nel cinema lavora - attori, registi, produttori, compositori, costumisti, ...

Roma - asilo cancella la Festa della mamma e del papà - : Il mondo della politica si è così unito al fine di salvaguardare le origini e le tradizioni delle famiglie anche all'interno delle ricorrenze diventate un'istituzione come la festa della mamma e la ...

Scuola - abolita la Festa della mamma in un asilo di Roma : Come sappiamo a breve sarà la festa della mamma. Come vuole la tradizione, questa festa non ha una data precisa, ma cade la seconda domenica di maggio. E quest’anno la data sarà il 13 maggio. Questa ricorrenza vuole essere un modo per celebrare la figura materna, omaggiandola con regali floreali o con lavoretti realizzati a Scuola per […] L'articolo Scuola, abolita la festa della mamma in un asilo di Roma proviene da Scuolainforma.

Festa della mamma : quali gadget regalare? : Tra poco c’è la Festa della mamma e tutti i figli sono pronti a mostrare tutto l’amore che hanno per la propria madre attraverso dei regali ma, non vi è mai capitato di non sapere cosa regalare? Fermi tutti! Ci pensiamo noi! Perché, dopo aver ricercato e analizzato i vari prodotti che sono sul mercato, abbiamo deciso di fare un elenco con i migliori gadget da regalare alle mamme nel loro giorno. Ecco la nostra lista: Fotocamera Trovateci ...

Asilo cancella Festa della mamma e del papà - è scontro. Alemanno : «Discriminati gli etero» : Dopo la decision del nido di abolire le tradizionali ricorrenze in favore di una più inclusiva festa della famiglia la politica si divide. Salvini: «Giù le mani dai bambini» e la Lega annuncia una manifestazione in piazza venerdì

Coppie gay - asilo elimina la Festa del papà e della mamma a Roma : Coppie gay, asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma Per l’associazione Articolo 26 e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo però la decisione di eliminare le tradizionali feste è una “discriminazione al contrario” Continua a leggere

