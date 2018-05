Festa dei lavoratori | 2500 persone in piazza a Basilea

Festa dei lavoratori - ma l'Italia è in coda per l'occupazione giovanile : C'è anche il tasso di occupazione femminile, fermo a meno del 50%, peggio di noi solo la Grecia. Gentiloni: 'Il lavoro deve essere la prima sfida per chi governa' -

Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratori? : Il primo maggio, come ogni anno, si celebra la Festa del Lavoro, una ricorrenza che non è limitata soltanto all'Italia. Ma perché è stata scelta questa data? Per...

1 Maggio 2018 in tv : gli appuntamenti per la Festa del Lavoro e dei Lavoratori : 1° Maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori: istituita in Italia dal 1890, ormai ha soprattutto le sembianze di una maratona musicale dal vivo trasmessa in una diretta-fiume su Rai 3 da ormai qualche decennio e sempre con qualche polemica.prosegui la lettura1 Maggio 2018 in tv: gli appuntamenti per la Festa del Lavoro e dei Lavoratori pubblicato su TVBlog.it 01 Maggio 2018 11:32.

Festa del lavoro - a Prato la maniFestazione nazionale dei sindacati : Prato, 1 maggio 2018 - Prato capitale del lavoro oggi guadagna la ribalta nazionale ospitando il corteo del Primo maggio al quale partecipano i segretari dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil. ...

Buon 1 maggio 2018 con migliori immagini e frasi : gli auguri per la Festa dei lavoratori : Inviare gli auguri di Buon 1 maggio 2018 in occasione della festa dei lavoratori è in molti casi un atto dovuto e sentito, soprattutto se pensiamo ai genitori chiamati a sfamare le famiglie con sacrifici quotidiani. Ecco perché anche quest’anno intendo condividere con voi una selezione di immagini e frasi che potrebbero darvi una grossa mano qualora vogliate utilizzare applicazioni come Whatsapp e Facebook per fare bella figura. Contenuti ...

Primo maggio - la storia. Perché - proprio domani - è la Festa dei lavoratori : Le battaglie, nel Mondo e in Italia, per la giornata lavorativa di 8 ore Previsioni meteo, ponte 1 maggio 2018: ecco i temporali. "Poi forte ondata di maltempo"

Consumi - Confesercenti : “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di Festa” : Consumi, Confesercenti: “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di festa” Ad oggi, in media, un consumatore approfitta delle liberalizzazioni 10 giorni l’anno, sui circa 60 “in più” resi disponibili dalla deregulation tra domeniche e feste comandate Continua a leggere

Tornelli per turisti a Venezia - maniFestanti rimuovono uno dei varchi : Venezia - Una trentina di giovani no global ha rimosso stamane a Venezia uno dei due varchi che il Comune aveva posto per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte 'caldo' del primo maggio. Si ...

Consumi - Confesercenti : 'Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di Festa' : Shopping sfrenato anche nei giorni di festa? Gli italiani non sono d'accordo. Secondo un sondaggio di Confesercenti il 59% dei consumatori si dice favorevole ad introdurre una limitazione delle ...

Tornelli per turisti a Venezia - maniFestanti rimuovono uno dei varchi : La protesta di un gruppo di attivisti dei centri sociali: "Venezia non è un luna park o una riserva". I vigili: "L'accesso di piazzale Roma sarà ripristinato...

Bari - nessun ponte per i luridi : Festa dei lavoratori con ingombranti in corso Italia : Librerie, tavoli, mobiletti e armadi. I luridi non smettono mai di dedicarsi al loro hobby, soprattutto nel week end. Le ore di riposo dal lavoro consentono di applicarsi a pieno al loro passatempo ...

Carnevale di primavera ad Acireale con la Festa dei Fiori : Da ieri e fino a domenica 29 aprile ad Acireale si sta svolgendo Il Carnevale di primavera con la terza edizione della Festa dei Fiori.

1 Maggio - Festa dei Lavoratori : “In viaggio 4 italiani su 10” : Ben quattro italiani su dieci (40%) hanno deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa dei Lavoratori per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, maniFestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del ponte del primo Maggio tradizionalmente dedicato alle scampagnate e alle gite fuori ...

La Festa dei lavoratori? Ai confini del Raccordo Anulare. Da Dionisi a Frezza - Pesce e Vannoli : attori - cantanti e artisti uniti con la ... : Ai confini del Raccordo ma lontano da un mondo radical chic che non ci appartiene. Con noi vogliamo la vera gente di Roma e non solo. Perché il nostro appuntamento, a partire dalle 16, sarà un'...