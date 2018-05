Fernando Alonso pronto per il Mondiale Endurance! Nel weekend il debutto con la 6 ore di

VIDEO Incidente Fernando Alonso - toccato da Sergey Sirotkin : compromesso il GP di Azerbaijan : Fernando Alonso ha compromesso il GP di Azerbaijan a causa di un contatto con Sergey Sirotkin nel corso del primo giro. Lo spagnolo è stato toccato dall’avversario e la sua vettura è stata danneggiata. Il due volte Campione del Mondo è riuscito comunque a proseguire la corsa e proverà a lottare per conquistare dei punti. Di seguito il VIDEO dell’Incidente tra Alonso e Sirotkin a Baku. FOTOCATTAGNI Clicca qui per ...

F1 mercato - Flavio Briatore sonda il terreno per Fernando Alonso? Sogno top team : Red Bull - Ferrari e Mercedes nel mirino : Flavio Briatore è a Baku per assistere dal vivo al GP di Azerbaijan 2018 ma anche per sondare il terreno per il prossimo futuro di Fernando Alonso. Questa è la clamorosa indiscrezione riportata da Marca: il 68enne non ha ancora parlato in pubblico dell’asturiano ma, secondo il quotidiano spagnolo, Briatore starebbe lavorando per provare a spostare il suo pupillo da McLaren e trovargli un sedile in un vero top team dove potrebbe provare a ...

Jean Todt appoggia Fernando Alonso : “Bene che faccia altre gare al di fuori del Mondiale F1” : Jean Todt, presidente della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), ha rilasciato un’intervista al sito della testata iberica Marca.com, in cui parla di Fernando Alonso. Il francese apprezza positivamente che lo spagnolo combini le gare del Mondiale di F1 con altre competizioni. Il transalpino ha infatti dichiarato: “È una decisione molto personale, e dobbiamo rispettarla, ma penso che sia un bene per le corse: Alonso ...

F1 - Fernando Alonso : “Non ha senso continuare a chiedermi di Ferrari e Toro Rosso!” : Mai banale nelle sue dichiarazioni. Una volta di più Fernando Alonso si fa sentire. Il suo inizio di stagione è stato ampiamente positivo, specie se paragonato alle ultime, tremende annate. L’asturiano è andato a punti in tutte e tre le gare fin qui disputate, sintomo che effettivamente i passi avanti della McLaren sono stati notevoli, nel passaggio alla power unit Renault. Non abbastanza però da liberarlo da confronti con il suo passato. ...

24 ore di Le Mans : Fernando Alonso ha superato il rookie test : Neanche il tempo di tornare dalla Cina, sede del terzo Gran Premio di Formula 1, e Fernando Alonso è già pronto a tornare a lavoro. Il fenomeno spagnolo è volato subito in Francia per avvicinarsi al meglio alla 24 ore di Le Mans, uno dei grandi obiettivi per l’ex campione del mondo in questa stagione (appuntamento il il 16 e 17 giugno). L’iberico si è testato infatti nel simulatore AOTech ed ha pienamente superato il rookie test (al ...

Fernando Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis? Lo spagnolo pronto per la nuova sfida : Fernando Alonso sarebbe molto vicino a disputare la 500 Miglia di Indianapolis 2018. Manca ancora l’ufficialità ma stando alle indiscrezioni riportate da Eurosport, lo spagnolo sarà quasi certamente al via della mitica corsa automobilistica sull’ovale statunitense. L’asturiano si era ritirato lo scorso anno a causa di problemi al motore quando era in piena lotta per la vittoria, questa volta ci proverà nuovamente. Il pilota ...

F1 - GP Bahrein 2018 – Fernando Alonso : “Abbiamo il potenziale per raggiungere i top team. Cruciali i prossimi due mesi” : Fernando Alonso si è mostrato fiducioso alla vigilia del GP del Bahrein, secondo appuntamento del Mondiale di F1. “La nostra macchina ha del potenziale. Nei test ci sono stati tanti alti e bassi e anche in Australia è stato lo stesso. Libere e qualifiche non sono andate così lisce da poter mostrare il nostro potenziale ma in gara è andata bene. Siamo stati anche fortunati ma ci prendiamo il quinto posto. Ora voltiamo pagina, c’è ...

Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018 : l’ex pilota di F1 sfida Fernando Alonso per la conquista della Tripla Corona : Non sarà solo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le Mans (Francia). Quest’anno, infatti, un altro pilota che ha assaporato per più di qualche anno la F1 sarà al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombiano Juan Pablo Montoya che farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clou della super stagione 2018/2019 del FIA WEC. Il 42enne ...

F1 - GP Australia 2018 : la rinascita di Fernando Alonso. Un quinto posto che vale - il guerriero torna a graffiare : “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate. Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è stato anche oggi in gara poter lottare con gli altri. Gli anni passati dovevamo sudare per qualche punticino, ora sappiamo che le opportunità possiamo meritarcele“. Con queste parole Fernando Alonso ha accolto il suo quinto posto al termine della gara d’esordio in Australia, primo ...

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...

F1 - Mondiale 2018 : le possibili sorprese. Fernando Alonso e quel ritorno al top che ancora manca. La Haas può stupire : Chiariamo subito: sarà molto improbabile, per non dire impossibile, vedere un vincitore di un Gran Premio che non appartenga a Mercedes, Ferrari o Red Bull, per non parlare del Mondiale. Un pronostico impietoso, ma che fotografa alla perfezione i valori in griglia e soprattutto la tendenza che regna da anni nel Circus, dove solo la Rossa e la RB sono state capaci di spezzare lo strapotere delle Frecce d’Argento. Per trovare una scuderia ...

F1 - Mondiale 2018 : rivoluzione Renault per la McLaren. Fernando Alonso confida nella rinascita - ma i problemi restano : “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima volta che gareggio quest’anno, ovviamente, dopo aver corso nella 24 Ore di Daytona, e ho una stagione piuttosto impegnativa, ma sono davvero entusiasta di essere al volante della MCL33 nel primo Gran Premio dell’anno”. Non vede proprio l’ora Fernando Alonso di calarsi nell’abitacolo della sua McLaren ed iniziare un Mondiale di F1 che dovrà essere quel del rilancio per lui ed ...

F1 2018 - Fernando Alonso : “Non vedo l’ora di iniziare. La vettura ha un gran potenziale” : Tutto pronto per l’apertura del Mondiale di Formula 1 2018: si comincia, come di consueto, dall’Australia, precisamente dal circuito di Melbourne, dove si disputerà domenica nella prima mattinata italiana il gran Premio. Uno dei più attesi è sicuramente Fernando Alonso con la sua McLaren, pronta al riscatto dopo qualche stagione deludente. Queste le sue parole a Marca: “E’ finalmente il momento di correre! Non è la prima ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...