Fedriga | il leghista del fair play | Non sarò l' uomo solo al comando

Regionali Fvg - trionfo leghista di Fedriga; Di Maio : Accordi impossibili - si voti a giugno : 'In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza- dice- per me la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave,...

In Friuli-Venezia Giulia vince il leghista Massimiliano Fedriga : Vittoria al candidato della coalizione di centrodestra. Bolzonello ammetta la sconfitta e si congratula. Zaia: faremo grandi cose insieme. Salvini twitta #andiamoagovernare io sono pronto!

Trieste. Il leghista Massimiliano Fedriga sopra il 55% : Quando sono si è giunti al 10% dello spoglio delle schede, si conferma il trend. Il nuovo Governatore del Friuli-Venezia

Friuli - il leghista Fedriga avanti con il 56% nelle prime sezioni dello spoglio in corso per le Regionali : Il candidato Fedriga (leghista sostenuto dal centrodestra allargato) con poco più di 100 sezioni scrutinate, è al 56% nella corsa per la guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Il...

Il Friuli volta pagina : per il leghista Fedriga è una corsa in discesa : Urne aperte oggi in Friuli Venezia Giulia. I cittadini dovranno eleggere il nuovo presidente della Regione dopo un quinquennio di governo Pd a guida Debora Serracchiani. Lei, delfina di Renzi, ha preferito non ripresentarsi. D'altronde i sondaggi sono impietosi con il suo partito, che non ha alcuna chance di bissare il risultato del 2013. Il favorito, con un margine che supera i 20 punti rilevati negli ultimi sondaggi, è Massimiliano Fedriga, ...

Silvio Berlusconi a cena con il leghista Fedriga - il retroscena : 'Cosa mi hanno detto Renzi e quelli del Pd' : Silvio Berlusconi invece, affonda le sue convinzioni nei contatti diretti con il mondo dem. A cena in Friuli con il candidato governatore leghista Massimiliano Fedriga , pare che il leader di Forza ...

"No al passo di lato di Berlusconi Ma più responsabilità anche da FI" Il leghista Fedriga ad Affaritaliani.it : Il leghista Massimiliano Fedriga, candidato del Centrodestra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, ad Affaritaliani.it. "L'appello alla responsabilità lo facciamo a chi non fa parte della nostra coalizione ma anche a chi ne fa parte" Segui su Affaritaliani.it