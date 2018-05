Fattura elettronica tra privati | le nuove regole del Fisco

Legge di Bilancio 2018 : focus sulla Fatturazione elettronica : La fatturazione B2B (acronimo di Business to Business) è la fatturazione tra due soggetti con la partita iva, invece, la fatturazione B2C (acronimo di Business to Consumer) è la fatturazione tra un soggetto con partita iva e un privato. La fattura elettronica viene compilata, inviata, ricevuta e conservata tutto in formato elettronico questo per assicurare l’autenticità e l’integrità del contenuto dell’originale. Nel 2014 è stato ...

Fattura elettronica obbligatoria/ Si parte anche dai benzinai. Via libera Ue per evitare evasione Iva : La Fatturazione elettronica obbligatoria arriva in Italia. Il nostro Paese, infatti, è stato autorizzato dall’Ue per contrastare l'evasione dell'Iva. Coinvolti anche i benzinai(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Fattura elettronica - sperimentazione in arrivo : presto in vigore in Italia : La Fattura elettronica sta per fare il suo ingresso in Italia. Il Cna aveva chiesto all'Unione Europe la possibilità di effettuare una prova prima della vera messa in vigore della nuova regola. La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 aprile ha riportato la decisione 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che dà il permesso all'Italia di posticipare l'entrata in vigore della Fatturazione e procedere ad un periodo di ...

Arriva la Fattura elettronica : Arriva il via libera Ue all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata . Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 aprile, infatti, è stata pubblicata la Decisione di ...

Obbligo di Fatturazione elettronica tra privati : normativa - da quando e per chi è in vigore : Arriva anche per i privati l’Obbligo di fatturazione elettronica, detta B2B (Business to Business). Il 30 novembre 2018 è stata approvata in Senato la manovra finanziaria che dal 1 gennaio 2019 obbligherà tutti i privati a predisporre l’avvio della fattura elettronica nelle proprie aziende; in alcuni casi è previsto anche un anticipo dell’Obbligo rispetto alla data indicata. La fattura elettronica non è altro che una fattura in ...

Carburanti : gestori - Fatturazione elettronica? condizionata ad impegni governo : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “La fatturazione elettronica, peraltro ancora in via di ulteriori precisazioni applicative, non può essere considerata sganciata dalla piena conferma degli impegni assunti dal governo stesso in ordine all’effettivo contenimento dei costi connessi all’utilizzo della moneta elettronica”. E’ quanto le organizzazioni dei gestori, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa ...

Carburanti : gestori - Fatturazione elettronica? condizionata ad impegni governo (2) : (AdnKronos) – In sostanza, denunciano le organizzazioni sindacali, “in una non casuale concomitanza con la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale del provvedimento a favore dei gestori, a dicembre scorso, società emittenti di carte di pagamento elettroniche hanno di già comunicato il raddoppio delle commissioni sulle transazioni relative, potendo contare sul Monopolio di fatto che controlla incontrastato questo segmento di ...