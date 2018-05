“Fateci caso” Matrimonio | ecco il partner perfetto Il particolare a cui una donna

caffeinamagazine

: RT @Juvendicap: Fateci caso: quando è la Juve ad essere avvantaggiata, arrivano tutti i giornalisti su Twitter a invocare il rispetto e l'e… - GinoSalone : RT @Juvendicap: Fateci caso: quando è la Juve ad essere avvantaggiata, arrivano tutti i giornalisti su Twitter a invocare il rispetto e l'e… - Ferdi_Ferrari : RT @Juvendicap: Fateci caso: quando è la Juve ad essere avvantaggiata, arrivano tutti i giornalisti su Twitter a invocare il rispetto e l'e… - gaebia : RT @Juvendicap: Fateci caso: quando è la Juve ad essere avvantaggiata, arrivano tutti i giornalisti su Twitter a invocare il rispetto e l'e… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Lo studio è stato condotto da un team della statunitense Columbia University (Mailman School of Public Health e Columbia Aging Center) e pubblicato sulla rivista scientifica ‘Ssm-Population Health’. La ricerca ha analizzato i dati di 5.000 adulti della città norvegese di Tromsø. Gli scienziati hanno riscontrato che più è solida la presa di mano di un uomo, maggiore è la probabilità che sia sposato. Insomma, una specie di segno di riconoscimento. Tuttavia, lo stesso collegamento non è risultato per le donne. Insomma: ci sarebbe un legame tra stretta di mano esolo per il genere maschile. Il risultato è arrivato misurando la forza della stretta di mano e incrociandola con i dati su stato civile e decessi. Come si legge sul Daily Mail, l’autore dello studio, il dott. Vegard Skirbekk, ha dichiarato: “I nostri risultati suggeriscono che le donne potrebbero favorire i ...