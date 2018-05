ilfattoquotidiano

: RT @GavinoSanna1967: Il trionfo della logica: le famiglie arcobaleno sono una realtà inarrestabile. - kumi_talitha : RT @GavinoSanna1967: Il trionfo della logica: le famiglie arcobaleno sono una realtà inarrestabile. - Cascavel47 : Famiglie arcobaleno, così stiamo vincendo una battaglia - paolocoa : FQ-Famiglie arcobaleno, così stiamo vincendo una battaglia -

(Di martedì 1 maggio 2018) Possiamo dirlo:unadi civiltà in questo Paese, anche se siamo solo all’inizio. Parlo del riconoscimento sempre più ampio delle, dei diritti di bimbi e bimbe e dei loro genitori,come accaduto a Torino, a Gabicce, a Roma e a Catania. E come accadrà – a quanto si apprende – anche in dieci comuni del Piemonte. Una vera e propria “primavera”, come l’ha definita il coordinamento Torino pride: tramite la scelta delle amministrazioni comunali, infatti, sarà possibile per le coppie dello stesso sesso registrare i propri figli ricorrere ad avvocati o tribunali. Certo, la strada per il pieno riconoscimento di una legge che garantisca le coppie di padri e di madri è ancora lunga da percorrere, ma queste decisioni creano una nuova cultura dei diritti che è destinata a trasformarsi in nuova civiltà giuridica. L’avvocato Michele ...