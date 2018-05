Facebook | Zuckerberg | sarà possibile cancellare dati di navigazione

Zuckerberg annuncia uno strumento per cancellare i cookie da Facebook : San José – Uno strumento per cancellare i cookie da Facebook. Mark Zuckerberg lo annuncia un’ora prima di salire sul palco dell’F8, l’annuale conferenza per sviluppatori di Facebook. Mentre la gente è in coda per entrare nel centro conferenze e i giornalisti della stampa estera fanno colazione e discutono dei probabili annunci, rimbalza la notizia: il ceo ha fatto un post. “Nel tuo browser hai un modo semplice per cancellare i cookie e la ...

Londra ha messo Facebook nel mirino e aspetta Zuckerberg al varco : “La vostra azienda è il problema”. Così ha commentato tagliente il parlamentare britannico conservatore Julian Knight in uno degli scambi più accesi avuti con Mike Schroepfer, direttore tecnico di Facebook. Che giovedì si è fatto torchiare per quattro ore dalla commissione britannica sui media e il digitale, la stessa che sta indagando sull’impatto dei social media nelle recenti elezioni ...

Facebook ue londra bruxelles zuckerberg : “La vostra azienda è il problema”. Così ha commentato tagliente il parlamentare britannico conservatore Julian Knight in uno degli scambi più accesi avuti con Mike Schroepfer, direttore tecnico di Facebook. Che giovedì si è fatto torchiare per quattro ore dalla commissione britannica sui media e il digitale, la stessa che sta indagando sull’impatto dei social media nelle recenti elezioni ...

Facebook - 205 account falsi di Zuckerberg : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Scandalo Facebook - si avvicina l’audizione in Europa di Zuckerberg : L’ufficialità ancora non c’è, spiegano fonti comunitarie, ma è probabile che il Ceo del social network si presenti nelle prossime settimane

Scandalo Facebook - si avvicina l'audizione in Europa di Zuckerberg : Entro circa un mese e mezzo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dovrebbe parlare di fronte al Parlamento europeo per chiarire il 'caso di Cambridge Analytica', lo scorretto uso cioè di un'enorme ...

Facebook / Il riconoscimento facciale funziona? Zuckerberg preoccupato dal calo degli utenti : Facebook, il riconoscimento facciale funziona? Mark Zuckerberg preoccupato per il calo sensibile degli utenti giovani sul social network dopo lo scandalo Cambridge Analytica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Facebook - LA FARSA DI ZUCKERBERG DEGLI UNDER 16/ Vietato ai minori - ma il rischio è che non cambi niente : FACEBOOK, come cambia per gli europei: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Facebook - come cambia per gli europei/ Novità in arrivo - ma la rete ha scaricato Zuckerberg : Facebook, come cambia per gli europei: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Caso Facebook - Tajani a Zuckerberg : “Venga al Parlamento europeo” Il testo della lettera : Caso Facebook, Tajani a Zuckerberg: “Venga al Parlamento europeo” Il testo della lettera Caso Facebook, Tajani a Zuckerberg: “Venga al Parlamento europeo” Il testo della lettera Continua a leggere

Facebook - Zuckerberg : “Fino a 15 anni accesso completo al social solo con il permesso dei genitori” : Funzionalità limitate, meno informazioni pubbliche e annunci non personalizzati. Almeno finché un genitore non darà il permesso. Sono queste le novità annunciate da Facebook per tutelare la privacy dei ragazzi di età compresa fra i 13 e i 15 anni. Una stretta imposta dal nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio. “Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi Ue ...

Zuckerberg annuncia 'Fino a 15 anni su Facebook solo col permesso dei genitori' : Tutti gli aggiornamenti saranno poi estesi al resto del mondo. La società in un documento ufficiale spiega che ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale e ...

Facebook prevederà il futuro - l'intelligenza artificiale di Zuckerberg Video : Quanto successo qualche settimana fa a to dello scandalo Cambridge Analytica ha portato un'ondata di insicurezza tra le persone riguardo al trattamento dei dati personali. Dopo però il pentimento e le scuse di Zuckerberg davanti il Senato degli Stati Uniti, e lo scoppio della crisi medio orientale, l'attenzione dei media si è spostata altrove. l'intelligenza artificiale Il fondatore di #Facebook davanti al Senato ha ammesso l'errore e si è ...