Facebook prova a ridurre lo spazio occupato dalle fake news

dopo Facebook e google - anche apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Facebook testa la possibilità di provare i giochi e lavora allo sviluppo di propri chip : Pare che il team di Facebook stia testa ndo annunci riproducibili sul social network, in modo che le persone possano provare un gioco senza prima installarlo L'articolo Facebook testa la possibilità di provare i giochi e lavora allo sviluppo di propri chip proviene da TuttoAndroid.

Operation Faceblock l’11 aprile prova a boicottare Facebook per un giorno : Si chiama Operation Faceblock ed è un'iniziativa che mira a boicottare per un giorno il social network e le sue app associate. Ecco tutti i dettagli L'articolo Operation Faceblock l’11 aprile prova a boicottare Facebook per un giorno proviene da TuttoAndroid.