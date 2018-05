Facebook permetterà di cancellare i propri dati di navigazione Che cosa significa?

agi

: Continuano le brutte notizie per colpa dei deliri sulla privacy. Zuckerberg al F8 annuncia una funzione che permet… - simonesamo : Continuano le brutte notizie per colpa dei deliri sulla privacy. Zuckerberg al F8 annuncia una funzione che permet… - PietroMazzara1 : Il popolo Italiano non glielo permetterà - marco_minossi : @franciungaro facebook invece permetterà di controllarle... -

(Di martedì 1 maggio 2018)fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua storia. In pratica, si tratta di una funzione già disponibile su molti browser per laweb e consente con un clic ditutti iregistrati sul nostro conto: ovvero i siti visitati e i cosiddetti 'cookies', ovvero quei file invisibili che ci seguono nella nostra vita online e annotano tutto, dalle password alle preferenze. "La nostra idea è che per quanto i cookies siano necessari per ...