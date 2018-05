Facebook è pronto a lanciare un servizio di dating per relazioni reali durature

huffingtonpost

: Avrei voluto che questo #1Maggio avesse già visto un 'governo del cambiamento”, pronto a risollevare il Paese impeg… - AngeloTofalo : Avrei voluto che questo #1Maggio avesse già visto un 'governo del cambiamento”, pronto a risollevare il Paese impeg… - GiovanniToti : #Grazie a tutte le persone che il #1maggio lavorano e lavorano per gli altri, come i medici e il personale degli os… - matteosalvinimi : Ricomincia l'invasione: 1.400 persone sbarcate in sole 48 ore. L'Italia ha bisogno di un governo serio e coerente,… -

(Di martedì 1 maggio 2018)undiper gli utenti che cercano. Lo ha annunciato il ceo del social network, Mark Zuckerberg, nel corso di un meeting a San José, in California."Ilservirà a costruirea lungo termine", ha spiegato Zuckerberg. Gli utenti dipotranno creare un profilo per appuntamenti che gli amici non saranno in grado di vedere.