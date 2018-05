Facebook come Tinder Ecco Dating | servizio per incontri | Zuckerberg | più controlli

L'app per incontri romantici (come Tinder) non è l'unica novità di Facebook : Mark Zuckerberg ha annunciato la rivoluzione di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus. Parlando all'F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley, il fondatore di Facebook ha cercato di spazzare via le ombre gettate sui social network (e in particolare sul suo) dallo scandalo ...

Facebook come Tinder : arriva un servizio per gli incontri. E maggiori controlli per la privacy : ... PENSATO PER I SINGLE 'Vogliamo unire le persone', continua a ripetere Zuckerberg fedele alla nuova mission che il fondatore ha dato all'azienda lo scorso anno : 'Creare comunità e unire il mondo'. E ...

Facebook F8 live streaming - come seguire la diretta : ... gli annunci Il Facebook F8 2018 live streaming sarà una fonte di grandi novità. Sicuramente verrà annunciato il Visore per realtà virtuale Oculus Go da 199 $, il dispositivo su cui punta Facebook ...

Facebook - la novità che mancava è arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Facebook ha moltiplicato i suoi profitti - ecco come : Il primo trimestre del 2018 conferma la crescita dell'azienda. Un calo è previsto nei prossimi tre mesi ma Zuckerberg ha già previsto tutto

Papà scappa con i figli - la mamma su Facebook : “Come un incubo - l’attesa mi ucciderà” : Ore di ansia e angoscia per Rosa Mezzina, la madre bolzanina di 28 anni, che da domenica non ha più notizie dei suoi due figli di 4 e 2 anni. L'ex compagno li ha portati con sé ed è irrintracciabile. "Il mio cuore si spegne, sono quattro giorni ma sembrano quattro anni" scrive su Facebook la donna.Continua a leggere

Papà scappa con i figli - la mamma disperata su Facebook : «Come un incubo - il mio cuore si spegne» : Rosa Mezzina, la madre dei due bambini spariti da Bolzano con il loro padre, ha rotto il silenzio con un post sul suo profilo Facebook. «L'attesa mi sta ammazzando. È come vivere un...

Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Facebook rivela come censura i post. E gli utenti possono fare appello : L'operazione trasparenza è iniziata da qualche settimana. Prima con una serie di nuove specifiche sulla privacy e sull'utilizzo dei dati personali, ora con un documento diviso in sette capitoliche ...

Contenuti rimossi ingiustamente : come fare appello a Facebook : (Foto: Getty Images) Una spiegazione al giorno, per rispondere a tutto quello che è stato chiesto a Facebook in queste settimane. Dopo il tutorial per chi non conosceva il funzionamento di Facebook, l’azienda ha deciso, per mano di Monika Bickert, vicepresidente del Global Product Management, di spiegare quali sono le linee guida interne per l’adozione degli standard che stabiliscono cosa deve o non deve stare sul social. E, cosa ...

Come funziona Facebook - spiegato da Facebook : Dopo aver spiegato Come e perché gli utenti vengono tracciati anche al di là della loro iscrizione o meno al social network, e quali informazioni siano in possesso degli inserzionisti, ora Facebook rilascia un’infografica in cui spiega Facebook. Come fosse stato fondato ieri, o Come se da un altro universo avessero chiesto un tutorial per un oggetto mai visto. Effetto Cambridge Analytica. Partiamo dalle basi. Come funziona Facebook: ...

A cosa serve il riconoscimento facciale Facebook e come disattivarlo : Molto chiacchierata in questi giorni è la funzione di riconoscimento facciale su Facebook. In tutta Europa e naturalmente in Italia, in molti all'apertura del social network hanno visualizzato un avviso che li invita ad attivare il riconoscimento facciale del volto. Di che cosa si tratta? come funziona e soprattutto nel caso di un cambio di opinione come potrà essere disattivato? Il riconoscimento facciale Facebook, per stessa dichiarazione ...

Facebook - come funziona il riconoscimento facciale : «Se attivi questa impostazione, useremo la tecnologia di riconoscimento facciale per capire quando potresti essere presente nelle foto, nei video e nella fotocamera per proteggerti dagli sconosciuti che usano le tue foto, trovare le foto in cui sei presente ma non ti hanno taggato, comunicare alle persone con disabilità visive chi è presente nella foto o nel video e suggerire alle persone chi potrebbero voler taggare. Seleziona Accetta e ...

Facebook live - ecco come guardare le partite di calcio in diretta : Cosa fa Facebook per contrastare le dirette streaming pirata? Le misure messe in campo da Facebook, al momento, non si stanno rivelando molto efficaci. Il social ha dichiarato di controllare in ...