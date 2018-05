Facebook annuncia numerose novità e una versione rinnovata di Messenger

Quali sono le novità di Facebook che Zuckerberg ha annunciato all'F8 : Mark Zuckerberg ha annunciato la rivoluzione di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger e Oculus. Parlando all'F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley, il fondatore di Facebook ha cercato di spazzare via le ombre gettate sui social network (e in particolare sul suo) dallo scandalo ...

Zuckerberg annuncia uno strumento per cancellare i cookie da Facebook : San José – Uno strumento per cancellare i cookie da Facebook. Mark Zuckerberg lo annuncia un’ora prima di salire sul palco dell’F8, l’annuale conferenza per sviluppatori di Facebook. Mentre la gente è in coda per entrare nel centro conferenze e i giornalisti della stampa estera fanno colazione e discutono dei probabili annunci, rimbalza la notizia: il ceo ha fatto un post. “Nel tuo browser hai un modo semplice per cancellare i cookie e la ...

Renato Zero lo annuncia su Facebook : 'Il 18 maggio esce Zerovskij - Solo per amore' : Dopo il successo dell'omonimo tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out e al cinema con il film concerto, primo nella classifica Cinetel durante i suoi giorni di programmazione, ...

Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di privacy : Il team di Facebook continua ad apportare modifiche alle regole di policy del popolare social network. Scopriamo insieme quali sono le ultime della serie L'articolo Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di privacy proviene da TuttoAndroid.

Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità per la nostra privacy Video : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla societa' #Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette ...

Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità per la nostra privacy : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla società Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette della ...

Zuckerberg annuncia 'Fino a 15 anni su Facebook solo col permesso dei genitori' : Tutti gli aggiornamenti saranno poi estesi al resto del mondo. La società in un documento ufficiale spiega che ci saranno protezioni per i teenager sulla pubblicità, il riconoscimento facciale e ...

Facebook a pagamento : Zuckerberg preannuncia una nuova versione per proteggere la privacy : Le ultime news su Facebook, dopo audizione di Zuckerberg Facebook a pagamento: Zuckerberg preannuncia una nuova versione per proteggere la privacy Facebook potrebbe presto produrre una nuova versione ...

Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni : Il team di Facebook ha reso noto di avere deciso che non raccoglierà il contenuto dei messaggi su Android e cancellerà tutti i log più vecchi di un anno L'articolo Facebook riduce la raccolta dati su Android e annuncia che gli utenti colpiti dallo scandalo Cambridge Analytica sarebbero 87 milioni proviene da TuttoAndroid.

Facebook annuncia importanti novità per la sicurezza e la privacy : Sulla scia dello scandalo dei dati di Cambridge Analytica, nelle scorse ore il team di Facebook ha aggiornato la pagina delle impostazioni sulla privacy L'articolo Facebook annuncia importanti novità per la sicurezza e la privacy proviene da TuttoAndroid.

Ftc annuncia indagine su Facebook - nuovo tonfo del titolo in borsa : L’agenzia federale per la tutela dei consumatori avvia verifiche sulla privacy, un’eventuale condanna potrebbe costare a Zuckerberg molti milioni di dollari

Dopo Cambridge Analytica Facebook annuncia 6 cambiamenti : (Photo: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Dopo giorni di silenzio, pagati a caro prezzo a Wall Street, Facebook dice la sua sul caso Cambridge Analytica. Lo fa con un post del suo fondatore, che si scusa e si giustifica. E lo fa con un post sul blog, in cui spiega alcune novità che saranno introdotte sulla piattaforma. Sei punti, nello specifico: 1. Controllare la piattaforma. Come spiegato da Mark Zuckerberg, Facebook promette di controllare ...