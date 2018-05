F1 | Toto Wolff | “La Ferrari è più veloce di noi Abbiamo vinto a Baku ma…”

F1 - Toto Wolff commenta l’incidente Red Bull a Baku : “Due cani da guardia non possono comportarsi da cuccioli” : La Mercedes è tornata alla vittoria nel GP d’Azerbaijan. A Baku, le Frecce d’Argento hanno trovato il primo successo stagionale con Lewis Hamilton, sebbene a pochi giri dalla fine era Valtteri Bottas a trovarsi in testa, prima che la sua posteriore destra si forasse per via di un detrito presente in rettilineo. Ma l’argomento più gettonato dopo la gara di ieri riguarda la Red Bull. La Safety Car che ha favorito la vittoria ...

Lewis Hamilton vince a Baku - ma nel box Mercedes... Come si dispera Toto Wolff : Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto a Baku il suo primo Gp della stagione, ma nel box della Mercedes hanno avuto di che disperarsi. No, non per il britannico ma per il suo compagno di scuderia ...

F1 - Toto Wolff : “In Bahrain sarà battaglia serrata con Ferrari. In F1 ogni errore è punito - come in Australia” : La Formula Uno ripartirà nel weekend del 7-8 aprile con il Gp del Bahrain, seconda prova stagionale. La Mercedes è uscita con le ossa rotte dalla trasferta in Australia, Lewis Hamilton ha subito il sorpasso da parte di Sebastian Vettel ai box. Toto Wolff, team principal delle Frecce d’Argento, parla del clima che si respira nel garage come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sospettavamo che la nuova stagione sarebbe stata molto ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes”. Il matrimonio vincente proseguirà : Lewis Hamilton sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato Toto Wolff, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo ...