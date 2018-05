F1 | quanti soldi guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi Vettel e Hamilton

Tesoretto Champions : quanti soldi porterebbe la qualificazione : Secondo il 'Corriere dello Sport' la società biancoceleste con i ricavi dal piazzamento in Champions aumenterebbe alcuni ingaggi e spenderebbe un po' di più sul mercato. Attualmente Lotito ha ...

Giro d’Italia 2018 : tutto il montepremi. quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre di lusso per la maglia rosa! : Il montepremi complessivo del Giro d’Italia sarà di 1,5 milioni di euro tondi tondi. Una cifra davvero importante per la Corsa Rosa che si preannuncia davvero molto ricca con circa 200mila euro in più in borsa rispetto all’anno scorso. I corridori si daranno battaglia per la conquista dei premi più interessanti che naturalmente sono abbinati alle classifiche generali e ai traguardi di tappa. Di seguito lo schema completo e ...

Pensioni - novità per l'assegno Inps : ecco quanti soldi arrivano davvero ai pensionati : Meno Pensioni ma assegni Inps più generosi: questa la fotografia scattata dall'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento.

Giro d’Italia 2018 - quanti soldi guadagnano Aru - Froome e gli altri favoriti? Gli stipendi dei campioni della Corsa Rosa : Sono tante le stelle che parteciperanno al Giro d’Italia 2018, molti big saranno al via da Gerusalemme con l’obiettivo di conquistare l’ambita maglia Rosa e di festeggiare tra le bellezze di Roma. La prima Corsa a tappe della stagione si preannuncia altamente appassionante e avvincente con tanti campioni pronti a darsi battaglia per i piazzamenti più importanti. Alcuni dei top rider in circolazione si cimenteranno sulle strade ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : tutto il montepremi. quanti soldi guadagnano il vincitore e i ciclisti? Cifre basse per la Doyenne : La Liegi-Bastogne-Liegi 2018 chiude il Trittico delle Ardenne e la primavera riservata alle grandi Classiche di ciclismo. La Doyenne, quarta Monumento della stagione, si districa sulle cotes del Belgio e non mancherà lo spettacolo: vincere la corsa più antica al mondo regalerà assoluto prestigio e consacrerà all’immortalità della storia del pedale. Il montepremi della Liegi-Bastogne-Liegi 2018 è però davvero molto contenuto e non ...

Snooker - Mondiali 2018 : quanti soldi guadagnano i giocatori e il vincitore? Montepremi da urlo al Crucible! : Il Mondiale 2018 di Snooker è uno degli eventi sportivi più attesi in Gran Bretagna. La rassegna iridata che si svolge al Crucible Theatre di Sheffield regala sempre tante emozioni agli appassionati di biliardo che dal 21 aprile al 7 maggio potranno divertirsi con le gesta dei migliori giocatori del Pianeta. Si incomincia dai sedicesimi di finale, si gioca un tabellone a eliminazione diretta che porterà all’attesissimo atto conclusivo. Il ...

SuperEnalotto - che stangata per il vincitore dei 130 milioni : quanti soldi andranno allo Stato : Un "6" da sogno al SuperEnalotto, un "6" da 130 milioni di euro. Chi li ha vinti...

“quanti soldi”. Amici - il cachet spaventoso di Heather Parisi. La soffiata stellare sulla somma (e i tanti privilegi) chiesti dalla ballerina : Heather Parisi (già soprannominata “Hater” dal popolo della rete), pare avere preso un compenso record per partecipare al serale di Amici 2018 nel ruolo di giudice della commissione esterna. Secondo Dagospia, la ballerina che negli anni Ottanta ha fatto sognare gli italiani avrebbe accettato solo in cambio di alcune condizioni. E così avrebbe ottenuto per lei e per la sua famiglia diversi privilegi. “‘Hater’ ...

Vitalizi - Tito Boeri diventa grillino : 'quanti soldi possiamo risparmiare sulle pensioni dei parlamentari' : Un ricalcolo contributivo dei Vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a 'risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno'. Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato ...

quanti soldi ha vinto chi ha scommesso sul 3-0 della Roma? Cifre da capogiro per una quota spropositata! : Il popolo giallorosso ha sempre creduto nell’impresa di ribaltare il 4-1 maturato al Camp Nou, i 60mila spettatori dell’Olimpico hanno spinto la Roma verso la leggenda e i ragazzi di Eusebio Di Francesco non hanno deluso: sonoro 3-0 al Barcellona e qualificazione alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Sperarci nel profondo del proprio cuore è un conto ma qualche inguaribile ottimista avrà anche scommesso su questo ...

Golf - Augusta Masters 2018 : il montepremi. quanti soldi guadagnano il vincitore e gli altri giocatori? : L’Augusta Masters, primo Slam della stagione di Golf, sarà uno dei tornei più ricchi del mondo. Il torneo, in programma nel weekend del 5-8 aprile, avrà infatti un montepremi complessivo di 11 milioni di dollari (circa 9 milioni di euro). Una cifra ragguardevole, degna di una delle competizioni sportive più importanti al mondo e con sponsor di primissimo ordine. Il vincitore si arricchirà di ben 2 milioni di dollari (circa 1,6 milioni di ...

Giro delle Fiandre 2018 - quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutto il montepremi : cifre bassissime per la Classica : Oggi domenica 1° aprile si corre il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione di ciclismo. Sul pavè e sui muri di questa regione del Belgio si fa la storia: solo i più grandi campioni riescono a dettare legge e a imporsi entrando di diritto nella storia del pedale. Trionfare in questa gara non ha prezzo, entrare nell’albo d’oro del Giro delle Fiandre è una soddisfazione davvero unica. Il montepremi, però, non è ...

F1 - tutti i budget delle scuderie : quanti soldi investono le squadre? Mercedes davanti a Ferrari - che crollo di McLaren : La stagione della Formula Uno è appena iniziata e si iniziano a scoprire quali sono i budget a disposizione delle varie scuderie. Il GP di Australia ha premiato Sebastian Vettel che ha guidato la sua Ferrari verso la vittoria battendo Lewis Hamilton grazie a un sorpasso ai box. La Mercedes sembra ancora leggermente favorita rispetto alle Rosse, fatto giustificato anche dal maggior budget a disposizione delle Frecce d’Argento. La scuderia ...

Ceffone al politico arrogante. “quanti soldi ho? Molti”. E la signora non lo perdona : Il deputato peruviano Guido Lombardi è stato aggredito da una signora, mentre stava parlando ad alcuni giornalisti tv. La signora si è avvicinata e gli ha chiesto: “Quanti soldi hai?”. “Molti” ha risposto lui, prima di ricevere un Ceffone in pieno viso. Il tutto è stato ripeso dalle telecamere e trasmesso nei servizi dei tg Il video è di Rpp Noticias L'articolo Ceffone al politico arrogante. “Quanti ...