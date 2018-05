F1 | Chris Horner infuriato | “Verstappen e Ricciardo | serve più rispetto per il team

oasport

(Di martedì 1 maggio 2018) L’incidente tra Daniele Max Verstappen è sicuramente stato l’episodio clou del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. L’australiano ha tamponato l’olandese da dietro sul rettilineo, i commissari hanno deciso di dividere la colpa a metà e di non dare penalizzazioni ai due piloti ma è in casa Red Bull che i due ragazzi devono fare i conti.è infatti letteralmentecon i due ragazzi perché l’episodio ha procurato un grave danno a tutto il: “La nostra intenzione è quella di continuare a lasciarli correre ma devono mostrareper la squadra e per il compagno, per darsi spazio. Sono entrambi da incolpare per quello che è successo ed è la squadra che perde. Discuteremo prima di Barcellona ma vogliamo continuare a permettere ai piloti di competere tra di loro. Chiediamo soltanto di ...