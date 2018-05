F1 - 24 anni fa ci lasciava Ayrton Senna

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : Morto il 27 marzo 1968 in un incidente aereo, il cosmonauta Gagarin ci ha lasciato molto più di un record storico e qualche monumento in memoria

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : “Da quassù la Terra è bellissima. Senza frontiere, né confini”. Ci ha lasciati 50 anni fa esatti (il 27 marzo 1968) Jurij Gagarin, l’uomo che per primo aveva raggiunto lo Spazio e pronunciato, da là, queste parole. Mezzo secolo fa, a 34 anni appena compiuti, Jurij Alekseevic Gagarin si schiantava al suolo col suo piccolo caccia Mig-15Uti, perdendo la vita con il copilota Vladimir Seryojin, non è ancora chiaro se per una collisione in volo o per ...