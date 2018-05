Evil Nanny Una famiglia in pericolo | film stasera in tv 5 maggio | trama | curiosità

cubemagazine

(Di martedì 1 maggio 2018)Unainè ilin tv sabato 52018 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVUnainin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:ANNO: 2016 GENERE: Thriller REGIA: Jared Cohn CAST: Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew Pohlkamp, Cooper Fontaine, Stephen Barrington, April McCullough, Bill Devlin DURATA: 90 minutiUnainin tv:Quando Fay Tripp si trova a dover tornare a lavorare, lei e il marito assumono una tata a tempo pieno, Jen. Presto però questa comincia a trascurare i suoi doveri e i Tripp decidono che non hanno altra scelta se non licenziarla, ma la ragazza rifiuta di andarsene. Scoprono allora che Jen ...