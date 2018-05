huffingtonpost

: RT @MPenikas: 'Eversivo Renzi sull'Aventino' - rodillas69 : RT @MPenikas: 'Eversivo Renzi sull'Aventino' - MPenikas : 'Eversivo Renzi sull'Aventino' - GiuseppeCima : RT @grecolaci: @claudiocerasa Eversivo lo disse prima Pasquino,ora Zagrebelsky COPIA COME A SCUOLA 'Faceva prima a dire che Renzi gli sta… -

(Di martedì 1 maggio 2018) "Il suo aventinismo, dal punto di vista del sistema proporzionale (peraltro voluto da lui col Rosatellum, per diversi aspetti incostituzionale, ma non per l'impianto proporzionale), è una testardaggine vagamente eversiva. Perché sottrae la terza forza politica al gioco democratico". Così il presidente emerito della Consulta Gustavo Zagrebelsky commenta - in un'intervista al Fatto Quotidiano - il no dial confronto coi Cinquestelle."Nei sistemi proporzionali - osserva -, tutti sono chiamati a mettersi in gioco per ottenere ciò che più desiderano e per impedire ciò che più temono. E solo alla fine, se falliscono, a scegliere l'opposizione. Non dall'inizio, 'a prescindere'"."Che abbia perso milioni di voti, non c'è dubbio - rimarca - Ma che gli elettori l'abbiano destinato all'opposizione è una sciocchezza. Gli elettori ...