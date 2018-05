Estoril | Simone Bolelli avanti dopo il ko inflitto al portoghese Domingues

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...