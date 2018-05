Ermal Meta | ' Farò altri due dischi | ma ora canto da solo'

Concerto Primo Maggio - Roma/ Diretta streaming e scaletta : ospiti Gianna Nannini e Ermal Meta (1 maggio) : Concerto Primo Maggio a Taranto, ecco tutti gli artisti che saliranno sul palcoscenico, gli orari d'inizio e le informazioni utili dello show in musica che si aprirà con tanti dibattiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:41:00 GMT)

Concerto Primo Maggio Roma e Taranto 2018 - le scalette : nella Capitale la Nannini e Ermal Meta - in Puglia Brunori Sas e Capossela : I due palcoscenici del Primo Maggio sono pronti a ‘sfidarsi’. Come succede ormai da cinque anni, lo storico Concerto di Piazza San Giovanni a Roma, organizzato in occasione della Festa dei Lavoratori, avrà la concorrenza della piazza di Taranto, il più seguito dei ‘contro-concerti’ organizzati anche in altre città come Pescara, Napoli e Milano. nella Capitale grande attesa per Gianna Nannini, una presenza annunciata a ...

Ermal Meta e Antonello Venditti incantano il pubblico con Che fantastica storia è la vita : video del duetto al Forum di Assago : Ermal Meta e Antonello Venditti al Forum di Assago incantano il pubblico di Milano con un duetto a sorpresa. Sabato 28 aprile il concerto sold out di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago, un unico evento che ha dato il via al Non Abbiamo Armi Tour, che nei prossimi mesi lo porterà in giro da nord a sud Italia, per presentare al pubblico il nuovo album Non abbiamo armi. Per l'occasione e il debutto al Forum di Assago, il cantautore di ...

Ermal Meta scatena il Forum di Assago : ospiti Antonello Venditti - Elisa e Moro : Ermal Meta sta avendo un grande successo e sono sempre di più le persone che apprezzano la sua musica. Il cantante albanese ieri era assente durante il serale di Amici 17 perché decisamente impegnato. Meta infatti ha tenuto un bellissimo concerto al Forum di Assago a cui si stava preparando da mesi. Un concerto importante che dà il via al tour Non abbiamo armi, in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Un album apprezzato da tutti, anche ...

Scaletta di Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) - un abbraccio sold out tra grandi ospiti e promesse mantenute : video con Elisa - Moro e Giuseppe : Ieri sera a Milano l'attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago, sold out da alcune settimane. Il cantautore di Fier si conferma per l’ennesima volta un artista di grande livello e un performer sorprendente. Una Scaletta lunga che ripercorre tutta la carriera e la sudata gavetta di Ermal Meta: dagli esordi con la Fame di Camilla, presente sul palco in occasione della grande festa al Forum di Assago alle hit di successo scritte per ...

Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta nel 4° serale con i complimenti di Alessandra Amoroso (video) : Einar canta Piccola Anima di Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: nel corso del quarto serale, il cantante della squadra blu riesce finalmente a presentare uno dei brani che prepara ormai da mesi. Il brano originale è di Ermal Meta, componente della giuria esterna del serale di Amici di Maria De Filippi ma oggi assente a causa del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Contenuto nell'album Vietato Morire, Piccola Anima è tra ...

EMMA MARRONE/ Sostituisce Ermal Meta in commissione esterna : frecciatine con Stefano De Martino? (Amici 2018) : EMMA MARRONE, la cantante salentina torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018) La prima fase questa sera vede due ex di Amici a affiancare i ragazzi della squadra Blu e della squadra Bianca. Con la Blu c'è Alessandra Amoroso, con la Bianca EMMA MARRONE. Due suoi grandi successi quelli esibiti in studio, poi Maria De Filippi le chiede di prendere posto nella ...

“Ermal Meta non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

