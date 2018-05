Eredivisie | Vitesse-Twente | Foor fa cadere l' arbitro e lo ammonisce IL VIDEO

Probabili Formazioni Vitesse-Ajax - Eredivisie 04-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Vitesse-Ajax, 26^ Giornata di Eredivisie 2017/2018, ore 14.30: analisi e pronostico. Il match della ventiseiesima giornata di Eredivisie tra Vitesse e Ajax ha tutte le carte in regola per regalare emozioni e spettacolo. La formazione di Amsterdam, allenata da Erik ten Hag, è attualmente seconda in classifica a quota 58 e reduce da quattro vittorie e 2 pareggi nelle ultime sei partite. L’ultimo è arrivato a ...