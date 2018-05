Era scomparso vicino al fiume | 33enne trovato senza vita

BufEra sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l'annuncio della data scomparso dai social : In più, il raduno è fissato a qualche giorno dalla partenza del tour mondiale dal Circo Massimo, che continuerà in tutto il mondo per poi tornare in Italia per la leg nei palasport. In queste ore è ...

BufEra sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo l’annuncio della data scomparso dai social : Il raduno di Laura Pausini finisce nel caos. dopo l'annuncio dell'incontro speciale con gli iscritti al fan club, sembra che i seguaci dell'artista di Solarolo non abbiano gradito la scelta di organizzare in un giorno infrasettimanale, con un evento fissato al Pala Arrex di Jesolo. Le lamentele si sono sprecate, tra chi non potrà partecipare per lavoro o per altri motivi personali, talvolta accompagnate da richieste e pretese assurde ...

Luca CongEra è scomparso nel nulla : drammatico appello della moglie : Emergono nuovi particolari sulla scomparsa di GianLuca, per tutti Luca Congera, l'uomo di 49 anni di Quartu Sant'Elena (Cagliari) svanito nel nulla da più di un mese. Luca Congera è scomparso nel...

MassErano uomo scomparso in Germania sta bene : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Masserano uomo scomparso in ...

?Era scomparso 30 anni fa in Afghanistan : la madre ritrova il figlio - sottufficiale sovietico : Igor Belokurov è stato trovato, casualmente, da un’equipe di geofisici ucraini in trasferta in Afghanistan per la ricerca di falde acquifere

“È morto”. Antonio Alexander Pascuzzo - 18 anni - lo choc sul suo corpo. Il ragazzo Era scomparso da giorni - adesso il tragico ritrovamento. Nessuno - però - si immaginava di ritrovarlo così. Ora è mistero : È dallo scorso 6 aprile che non si avevano più tracce di lui. Era uscito di casa senza fare più ritorno, lasciando i famigliari nel panico e dando vita a una ricerca senza sosta. adesso, però, arriva la tragica notizia. Antonio Alexander Pascuzzo, il ragazzo di 18 anni di Buonabitacolo, nella provincia di Salerno, è morto. Ma c’è di peggio: è stato assassinato. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nei ...

Serie A Bologna - scomparso Cervellati : fu bandiEra rossoblù : Bologna - Il Bologna piange una sua bandiera: si è spento all'età di 88 anni, a Pontecchio Marconi in provincia di Bologna, Cesarino Cervellati . Ex ala destra, nato a Baricella il 15 febbraio del ...

Magnate scomparso sul Cervino - i familiari si arrendono : “Non abbiamo più spEranze” : Magnate scomparso sul Cervino, i familiari si arrendono: “Non abbiamo più speranze” Magnate scomparso sul Cervino, i familiari si arrendono: “Non abbiamo più speranze” Continua a leggere