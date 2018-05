ilgiornale

: Emiliano choc sull'Ilva: 'Adesso stop all'acciaio'. Calenda: 'È una follia' @CarloCalenda @micheleemiliano - 51fini : Emiliano choc sull'Ilva: 'Adesso stop all'acciaio'. Calenda: 'È una follia' @CarloCalenda @micheleemiliano -

(Di martedì 1 maggio 2018) Nel giorno della festa del lavoro, il concerto di Taranto rilancia con maggior forza, rispetto alle quattro edizioni precedenti, la chiusura dell'e incassa il sostegno del governatore della Regione Puglia, Michele, presente al dibattito della mattinata. Il piano per la riconversione passa anzitutto dalla bonifica dell'area e si fondaa stipula di un accordo di programma sul modello Genova Cornigliano dove gli altiforni sono stati spenti anni fa. "La strada di una totale riconversione del sito - diceriferendosi a Taranto - non è impossibile e chi dice che non ci sono alternative all'non sostiene il vero". E ancora: "Il vostro piano è interessante, è in linea con i programmi della Regione Puglia che mette al primo posto la tutela della salute". Il governatore pugliese va oltre: offre disponibilità al comitato dei cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti ...