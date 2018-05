Elezioni anticipate? Ecco perché giugno è impraticabile e le tre date

Elezioni ANTICIPATE?/ Il patto "impossibile" per cambiare la legge elettorale : I leader hanno ormai cominciato a parlare apertamente di voto anticipato se non si risolvesse la crisi di governo. Ma ogni soluzione non politica è uno scacco per il paese. GIULIO M. SALERNO(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:01:00 GMT)DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati, di G.M. SalernoRETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio, di M. Maldo

CONSULTAZIONI FICO - GOVERNO PD-M5S/ Toninelli - “con Di Maio premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Le assoluzioni del processo Olivetti e le Elezioni anticipate in Turchia. Le notizie del giorno - in breve : Secondo il Centro studi di Confindustria, "crescono i rischi per l'economia mondiale e rallenta la crescita del pil italiano nel primo trimestre del 2018". Tutti assolti al processo Olivetti per le ...

Turchia - Elezioni anticipate a giugno/ La mossa di Erdogan per sbarazzarsi della Aksener : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Elezioni anticipate in Turchia. Erdogan tenta l'assopigliatutto stringendo l'alleanza con la destra : Le Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, previste a novembre del 2019, verranno anticipate al 24 giugno di quest'anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ...

Turchia - Erdogan scommette su Elezioni anticipate il 24 giugno : Un altro motivo per anticipare le elezioni è l'andamento dell'economia, tenuto a bada dalle privatizzazioni e sovvenzioni, ma dove l'euro e il dollaro continuano a raggiungere nuovi record, mentre l'...

La Turchia andrà a Elezioni anticipate sotto stato d'emergenza : Per molti analisti non è però la politica, ma l'economia - tema che preoccupa molti elettori - la spia a cui guardare per capire il perché della decisione presa ad Ankara. Nonostante dati di crescita ...

Turchia : Elezioni anticipate il 24 giugno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Il presidente turco Erdogan ha convocato Elezioni anticipate - si voterà il 24 giugno : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha convocato elezioni anticipate per il 24 giugno di quest’anno, giorno nel quale si voterà sia per rinnovare il Parlamento che per scegliere il nuovo presidente (che potrebbe essere di nuovo Erdogan). Le elezioni The post Il presidente turco Erdogan ha convocato elezioni anticipate, si voterà il 24 giugno appeared first on Il Post.

Turchia - Erdogan annuncia Elezioni anticipate il 24 giugno : C'è una "urgenza di una transizione al nuovo sistema", ha detto Erdogan in un breve discorso, aggiungendo che occorre andare alle urne "per eliminare le incertezze" legate alle elezioni dall'agenda politica e "prendere decisioni economiche importanti"

Elezioni anticipate? Se non si fa il governo - si avvicinano le urne : Si tornerà a votare in autunno? E’ l’ipotesi più remota. Nessuno lo vuole: né il presidente Sergio Mattarella, al quale spetterebbe di sciogliere le Camere; tantomeno i parlamentari appena insediati; né gli elettori. Però resta la possibilità di richiamarli alle urne qualora permanga lo stallo che ha impedito anche solo di assegnare un incarico esplorativo per la formazione del nuovo governo. Giorgia Meloni, leader di FdI, ha anzi ...

Sergio Mattarella - secondo il Financial Times è l'unica garanzia per l'Italia : senza accordo - Elezioni anticipate : Finora i mercati internazionali hanno risparmiato l'economia italiana, nonostante da oltre un mese le forze politiche non siano state in grado di trovare un accordo per la formazione di un governo che garantisca stabilità al Paese. Tutto merito della ...

Nuovo Governo - ecco i quattro scenari che possono evitare le Elezioni anticipate Video : Dopo il primo giro di Consultazioni al Quirinale per la nascita del Nuovo Governo, avvenute negli scorsi giorni, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica non è ancora emersa una maggioranza per far nascere e sostenere il Nuovo Esecutivo. Per questo Mattarella ha annunciato nuove Consultazioni che si svolgeranno dopo qualche giorno di riflessione: numeri alla mano gli scenari in campo in questo momento sono quattro, e l'alternativa ...

Mentana : “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi - fa un governo in 5 minuti. Elezioni anticipate? Non scarterei l’ipotesi” : Tra i tanti invitati al convegno di Ivrea dell’associazione Gianroberto Casaleggio, Sum #02 ci sono ricercatori, dirigenti, imprenditori e giornalisti. Tra i quali anche Enrico Mentana, direttore del TgLa7, impegnato in un approfondimento legato al rapporto tra informazione e tecnologia, con un particolare riferimento ai social network. “Se il Movimento 5 Stelle rinunciasse a Palazzo Chigi, farebbe un governo in cinque minuti” ...