ilgiornale

: Elettori già stufi del Di Maio 'democristiano' - AdrMontanaro : Elettori già stufi del Di Maio 'democristiano' - diodeglizilla : RT @diodeglizilla: Fatemi capire: quelli del M5S si fanno le foto sull’autobus per far vedere agli elettori che risparmiano sull’auto blu c… - brales41216 : @anche_snv @LaStampa Già sai come la pensano gli elettori del PD?Ci sono milioni di elettori che nn lo votano più(d… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Cinquantacinque giorni di politica dei due forni in pieno stilee con le spalle coperte dall'ombrello istituzionale di qualche grand commis di Stato sembrano aver infettato il M5s come un'iniezione di Ebola. In neanche due mesi, infatti, il Movimento della contestazione antisistema nato dalle ceneri dei Vaffa-day di Beppe Grillo per riportare al centro del dibattito i cittadini e combattere la partitocrazia pare essere vittima proprio di quello stesso virus che si era proposto di debellare. Questo almeno racconta il voto in Friuli Venezia Giulia, con i pentastellati che perdono ben 17 punti percentuali rispetto alle politiche del 4 marzo scorso. In quell'occasione, infatti, il M5s arrivò in Friuli al 24,5% con un totale di 169mila voti, ieri si è inchiodato al 7,1% con sole 29mila preferenze: 140mila di meno. Una vera e propria débâcle. Certo, il fatto che il candidato ...