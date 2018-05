E se la Red Bull facesse pagare i danni ai piloti?

F1 - primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

F1 - Toto Wolff commenta l’incidente Red Bull a Baku : “Due cani da guardia non possono comportarsi da cuccioli” : La Mercedes è tornata alla vittoria nel GP d’Azerbaijan. A Baku, le Frecce d’Argento hanno trovato il primo successo stagionale con Lewis Hamilton, sebbene a pochi giri dalla fine era Valtteri Bottas a trovarsi in testa, prima che la sua posteriore destra si forasse per via di un detrito presente in rettilineo. Ma l’argomento più gettonato dopo la gara di ieri riguarda la Red Bull. La Safety Car che ha favorito la vittoria ...

Quanto recitano male in Red Bull… : Una gara frustrante: così definisce il GP dell’Azerbaijan il team boss Red Bull Christian Horner. E crediamo sia poco, visto Quanto hanno causato, a se stessi, alla squadra e anche agli avversari, Daniel Ricciardo e Max Verstappen con l’incidente nel giro 40. Fine della loro gara, safety car e rimescolamento delle carte. Un episodio che […] L'articolo Quanto recitano male in Red Bull… sembra essere il primo su ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

F1 Azerbaijan - disastro Red Bull : Ricciardo tampona Verstappen : BAKU - Dopo un lungo testa a testa Ricciardo ha tamponato Verstappen e i due sono stati costretti a fermarsi e al ritiro. Grande disappunto nei box della Red Bull per l'incidente tra i due compagni di ...

Incidente Ricciardo Verstappen/ Video - disastro Red Bull : manovra assurda dell'olandese (GP Azerbaigian 2018) : Incidente Ricciardo Verstappen GP Azerbaigian: Video, disastro Red Bull. manovra assurda dell'olandese: cambia due volte direzione e il pilota australiano non riesce a evitare l'impatto.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:50:00 GMT)

FORMULA 1 DIRETTA GP AZERBAIJAN 2018/ F1 gara live : patatrac in casa Red Bull - Ricciardo addosso a Verstappen! : DIRETTA FORMULA 1 F1, gara live del Gp Azerbaigian 2018 a Baku: vincitore e podio, l'ordine d'arrivo e la cronaca del Gran Premio (oggi domenica 29 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Formula 1 - Sky Spy : Red Bull e Honda - iniziati i colloqui : Nel paddock di Baku c'è stato un primo incontro tra Red Bull e Honda . Un antipasto dei colloqui che valuteranno le condizioni per un accordo in vista del prossimo Mondiale. Come avvenuto in ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : analisi delle qualifiche. Ferrari superiore con le ultra-soft - ma Mercedes e Red Bull spaventano per la gara. Raikkonen - quanti errori! : In questo Mondiale 2018 stiamo assistendo a qualifiche quanto mai vibranti e combattute. Non hanno fatto eccezione quelle del Gran Premio di Azerbaijan (clicca qui per programma e tv) che, anzi, hanno alzato ulteriormente il livello dello spettacolo. Il tracciato di Baku, con le sue altissime velocità tra i muretti, ha messo a dura prova la concentrazione dei piloti, con giri perfetti, errori pesanti (su tutti quello di Kimi Raikkonen che ha ...

FORMULA 1 DIRETTA GP BAKU 2018/ Streaming video SKY - qualifiche e FP3 live : occhio alla Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 Streaming video SKY qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 BAKU: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position.

F1 mercato - Flavio Briatore sonda il terreno per Fernando Alonso? Sogno top team : Red Bull - Ferrari e Mercedes nel mirino : Flavio Briatore è a Baku per assistere dal vivo al GP di Azerbaijan 2018 ma anche per sondare il terreno per il prossimo futuro di Fernando Alonso. Questa è la clamorosa indiscrezione riportata da Marca: il 68enne non ha ancora parlato in pubblico dell’asturiano ma, secondo il quotidiano spagnolo, Briatore starebbe lavorando per provare a spostare il suo pupillo da McLaren e trovargli un sedile in un vero top team dove potrebbe provare a ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : qualifiche decisive a Baku. Red Bull favorita - la Ferrari cerca il colpo con Vettel e Raikkonen : Le qualifiche del GP di Azerbaijan 2018 (oggi alle ore 15.00) si preannunciano molto incerte e avvincenti su un tracciato in grado di regalare molti colpi di scena e di rimescolare le carte in tavola. La quarta tappa del Mondiale di Formula Uno si corre su un circuito dal bassissimo carico aerodinamico, caratterizzato da un tratto veloce di due chilometri e da curvoni rapidi che però si alternano con una parte guidata: avere una macchina settata ...

