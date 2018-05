È la mia grande avventura Speriamo reggano le gambe L' ultimo sms di una dei

Morti sulle Alpi Svizzere - lultimo messaggio : "Parto per la mia grande avventura" : "Parto domani per la mia grande avventura". Lo aveva scritto Elisabetta Paolucci il 24 aprile ad un amico il giorno prima della partenza per le Alpi Svizzere. Insieme a Marcello Alberti , 53 anni, e ...

Tragedia sulle Alpi - l'ultimo messaggio della prof : «Parto per la mia grande avventura» : Elisabetta, detta Betti, era una grande appassionata dello sport all'aria aperta. La professoressa di italiano di un liceo bolzanino si era presa un anno sabbatico per approfondire gli studi, ma ...

Astronomia : lo spettacolo di Giove nel cielo di Maggio - più grande e luminoso : Giove sarà grande protagonista del cielo di Maggio: il gigante gassoso pian piano riguadagna il suo spazio fino al 9 Maggio, quando verrà a trovarsi in opposizione rispetto al Sole, apparendo più grande e luminoso. Il pianeta gigante rimarrà visibile per l’intera notte: sorgerà dopo il tramonto del Sole, per poi culminare a sud nelle ore centrali della notte e abbassarsi sull’orizzonte ovest alle prime luci dell’alba. Anche ...

Astronomia : scoperta una nuova pulsar millisecondo con il più grande radiotelescopio del mondo : Il FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, ossia radiotelescopio sferico con apertura di cinquecento metri) della Cina ha scoperto una nuova pulsar millisecondo (MSP) coincidente con la sorgente di raggi gamma 3FGL J0318.1+0252 della lista di sorgenti puntiformi del Fermi Large Area Telescope (LAT). Questo è un altro traguardo per FAST, il più grande radiotelescopio del mondo con un singolo specchio gestito dall’Osservatorio ...

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI/ Vuoi scommettere? "La mia scommessa più grande l'ho già vinta" : MICHELLE HUNZIKER e AURORA RAMAZZOTTI condurranno "Vuoi scommettere?", nuovo programma di Canale 5. Il rapporto tra madre e figlia raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:42:00 GMT)

Astronomia : pronto il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora - “dalla missione Gaia risultati straordinari” : E’ stato realizzato il più grande catalogo di stelle mai ottenuto finora: comprende immagini e colori di quasi due miliardi di stelle e oltre 14.000 asteroidi mai visti finora. Il risultato si deve al satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e al quale l’Italia partecipa con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi): è stato presentato oggi a Berlino, nella mostra internazionale ...

Bestemmia al Grande Fratello : Filippo Contri a rischio eliminazione! : Per quale motivo Filippo Contri, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello è stato squalificato dalla casa più spiata dagli italiani? Tutto è accaduto durante la diretta della seconda puntata. Ecco che cosa è successo! I fans della quindicesima edizione del Grande Fratello hanno assistito alla nascita di una nuova coppia, quella formata da Filippo Contri e Lucia Orlando. Il resto dei coinquilini però non ha presa bene questa ...

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

“Ha bestemmiato in diretta!”. Grande Fratello - è già caos su un concorrente. E infatti il pubblico che ha sentito tutto esplode : “Fuori subito”. Ecco il video ‘incriminato’ : Grande Fratello, anche la seconda puntata è andata. Puntata scoppiettante, tra nuovi arrivi, addii e faccia a faccia. E poi, come sempre, le nomination, palesi e non. Questa settimana rischiano l’eliminazione in quattro, due uomini e due donne. Sono Filippo Contri, Alberto Mezzetti, Lucia Orlando e Patrizia Bonetti. A questi nomi si è arrivati grazie a un meccanismo diverso per i maschi e per le femmine. Pur essendo tutti ...

Simona Ventura : "Gerò Carraro? La mia grande fortuna. In passato - ho perdonato tradimenti perché ero innamorata..." : Simona Ventura, attualmente, è in tv con la diciassettesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La conduttrice fa parte della commissione esterna insieme a Heather Parisi, Ermal Meta, Marco Bocci e Giulia Michelini.Simona Ventura è stata intervistata dal settimanale Gente. La conduttrice si sta godendo il fortunato momento televisivo e ha mostrato la propria gratitudine a Maria De Filippi ...

Grande Fratello 15 - il cellulare di Veronica Satti e la bestemmia di Simone Coccia - Barbara D'Urso : "Pronti a controllare" : Striscia La Notizia, nella puntata di stasera, lunedì 23 aprile 2018, ha documentato alcune 'stranezze' all'interno della casa del Grande Fratello che ha aperto i battenti da appena una settimana (QUI, il video).prosegui la letturaGrande Fratello 15, il cellulare di Veronica Satti e la bestemmia di Simone Coccia, Barbara D'Urso: "Pronti a controllare" pubblicato su TVBlog.it 23 aprile 2018 21:59.

Simone Coccia ha bestemmiato? / Striscia La Notizia lo incastra con un video (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia ha avuto un breve momento di sconforto nei primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello 2018; tuttavia, oggi le cose sembrano essere cambiate...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:30:00 GMT)

Grande Fratello - Katia Pedrotti : ‘La famiglia è la mia riccanza’ : “La mia ‘riccanza’? Una famiglia fantastica”. A parlare è Katia Pedrotti, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello e oggi, a 14 anni dall’esperienza nel programma di Canale 5, nel cast del docu-reality di MTV Mamma che #Riccanza!. La bella bionda è stata intervistata da Chi nel numero in edicola mercoledì 18 aprile e con il settimanale ha raccontato la sua vita dopo la trasmissione che l’ha ...