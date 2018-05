Due morti sulle Alpi bellunesi | Altri tre feriti in Tirolo

Incidenti montagna - Due morti sulle Alpi bellunesi : erano giovani guide : Incidenti montagna, due morti sulle Alpi bellunesi: erano giovani guide Enrico Frescura e Alessandro Marengon stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati per alcune centinaia di metri Continua a leggere

Tragedia nel Frusinate : auto finisce nel fiume - morti i Due passeggeri : Una Fiat Panda è precipitata nel fiume Sacco provocando la morte di una coppia di anziani coniugi. Secondo alcuni testimoni si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio. I corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco

Incidenti - auto nel fiume nel Frusinate : Due morti : Sono due le vittime dell’incidente in cui un’auto si è precipitata nel fiume, lungo la provinciale tra la cittadina e Falvaterra, in provincia di Frosinone. Il primo corso recuperato è quello di un anziano di Ceprano. Lo hanno estratto poco fa dopo l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno successivamente estratto anche il secondo corpo, quello di una donna di 67 anni, morta con il marito (75) ...

Incidenti in alta quota - Due giornate tragiche : quattordici morti di cui sette italiani : Freddo e gelo non hanno lasciato scampo a chi nelle ultime 48 ore in alta quota. Cinque distinti Incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera, dodici morti. La tragedia più grave si è consumata sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d’Arolla, dove sono deceduti cinque italiani e, in tarda mattinata in ospedale, la moglie bulgara di ...

Incidenti montagna - Due morti sulle Alpi bellunesi : Due giovani sciAlpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi. Enrico Frescura, 30 anni, e Alessandro Marengon, 28, stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando ...

Montagna - un'altra tragedia : morti Due scialpinisti del Soccorso alpino : Ancora una tragedia sulle Alpi, stavolta sull'Antelao, nel bellunese: due giovani scialpinisti hanno perso la vita. Le vittime si chiamavano Enrico Frescura, di 30 anni anni...

Due giovani scialpinisti sono morti sull'Antelao - nelle Alpi bellunesi - : Ancora un incidente in montagna. A perdere la vita sono stati due ragazzi di Domegge di Cadore di 30 e 28 anni, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. I due amici stavano affrontando la ...

Due giovani scialpinisti sono morti sull'Antelao - nelle Alpi bellunesi : Due giovani sciAlpinisti sono morti sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi Ancora un incidente in montagna. A perdere la vita sono stati due ragazzi di Domegge di Cadore di 30 e 28 anni, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. I due amici stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel quando sono ...

Alpi Bellunesi - morti Due giovani del Soccorso alpino : scivolati in un canale : Stavano affrontando la parte conclusiva del canale Oppel, sulle Alpi Bellunesi, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. Senza riuscire a sopravvivere. Due giovani sciAlpinisti, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, hanno perso la vita sull’Antelao. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino ...

Altri Due giovani scialpinisti di 30 e 28 anni morti sulle Alpi bellunesi : Due giovani sciAlpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi. Appartenevano entrambi al Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino del Centro Cadore, tutti e due di Domegge di Cadore. I due amici stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune ...

Incidenti in Montagna : Due morti sulle Alpi bellunesi : Due sciAlpinisti sono morti sull’Antelao, nelle Alpi bellunesi: entrambi di Domegge di Cadore, facevano parte del Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. Si tratta di un 30enne del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e di un 28enne del Soccorso Alpino del Centro Cadore. Secondo la prima ricostruzione le vittime stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolate fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco ...

Incidenti - Due morti su Alpi Bellunesi : 13.52 Un altro incidente mortale in montagna. Due giovani sciAlpinisti, del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi Bellunesi. Stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati, fermandosi alcune centinaia di metri sullo sbocco sottostante. Le vittime, entrambi di Domegge di Cadore, avevano 30 e 28 anni.

Alpi Svizzere - Due morti a Chamonix. Due sulle Alpi Bernesi. Una sul Monte Bianco : Due francesi morti in due incidenti sul massiccio del Monte Bianco. Alpi Bernesi, trovati senza vita due giovani svizzeri. Monte Rosa, individuato il cadavere di una escursionista russa dispersa da ...

Due alpinisti morti sulle Alpi bernesi : 22.00 Due giovani Alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Moench, a 4.105 metri. Secondo la polizia cantonale di Berna, hanno perso la vita a causa delle basse temperature e dello sfinimento. L'allarme sulla loro scomparsa era stato dato domenica sera e le ricerche condotte nell'immediatezza hanno avuto esito negativo a causa del maltempo.