Due forni chiusi | e la crisi torna in alto mare Mattarella attende la direzione Pd | poi

Storditi in pista - voli in ritardo per colpa di questi Due addetti al rifornimento. Loro chiacchierano - il carburante fa il resto : Amsterdam, aeroporto di Schiphol. Rupert Evelyn, corrispondente per l’emittente britannica Itv News, documenta attraverso il suo profilo twitter un curioso incidente. Due addetti al rifornimento, troppo intenti a chiacchierare, non si rendono conto che stanno spargendo carburante sulla pista dell’aeroporto. Il volo del giornalista viene ritardato di due ore per permettere le operazioni di pulizia che, come afferma seccato Evelyn, ...