Donkey Kong Country Tropical Freeze - recensione

La Funky Mode di Donkey Kong Country : Tropical Freeze si mostra in un video : Donkey Kong Country: Tropical Freeze arriva su Switch questo venerdì 4 maggio e, per chi fosse interessato, sulle nostre pagine è già comparso un video comparativo con la versione Wii U.Come riporta Dualshockers, in vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo filmato dedicato alla "Funky Mode" che consente ai giocatori di scorrazzare nella giungla come Funky Kong.Donkey Kong Country: Tropical Freeze sarà rilasciato il 4 maggio per Nintendo ...

Donkey Kong Country Tropical Freeze : un video mette a confronto le versioni Switch e Wii U : Donkey Kong Country Tropical Freeze in versione Nintendo Switch sta per arrivare all'inizio del prossimo mese e, poco tempo fa, abbiamo avuto l'occasione di ammirare nuovamente il gioco nei trailer dedicati alla famiglia Kong.Come saprete, Donkey Kong Country Tropical Freeze, è la riedizione del titolo uscito originariamente su Nintendo Wii U e, la video analisi di Digital Foundry, può risultare molto interessante per capire le differenze tra le ...

Due nuovi trailer di Donkey Kong Country : Tropical Freeze introducono i membri della famiglia Kong : La riedizione di Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Nintendo Switch si sta rapidamente avvicinando e, in vista del lancio, ecco arrivare due nuovi trailer. Come riporta Dualshockers, Entrambi questi nuovi video presentano ai giocatori i membri della famiglia Kong che appariranno in Tropical Freeze. Il primo trailer mostra il leader del gruppo, Donkey Kong, mentre si muove attraverso i vari livelli di Donkey Kong Country: Tropical Freeze ...

Donkey Kong Country : Tropical Freeze - prova : Mentre nel 1994 nonno Crunky Kong batteva il bastone seguendo le note del suo grammofono, il gorilla più cattivo di Nintendo partiva per il suo primo viaggio in cerca di banane, un viaggio che gli sarebbe valso un posto nella leggenda. Sfrecciando tra miniere abbandonate e barili esplosivi si consumava la prima caccia ai rettili della neonata famiglia Kong, all'interno di un universo piratesco che voleva rompere i cliché del platform ...

Il nuovo video gameplay di Donkey Kong Country : Tropical Freeze ha come protagonista Funky Kong : Mentre i rumor su un possibile nuovo titolo di Donkey Kong sono stati messi a tacere, i fan della famosa serie rimangono in attesa di Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Nintendo Switch. Il gioco è stato originariamente pubblicato su Nintendo Wii U, ma a gennaio di quest'anno è stata annunciata la versione per Switch. Proprio l'edizione per l'ibrida della grande N torna oggi sotto i riflettori grazie a un nuovo video di gameplay pubblicato ...

Donkey Kong Country : Tropical Freeze per Switch si mostra in un gameplay trailer : Qualche giorno fa la rete fu invasa da rumor e indiscrezioni che volevano Nintendo al lavoro su un nuovo titolo della famosa serie di Donkey Kong, ma in seguito le voci sono state smentite dalla compagnia stessa. I fan dell'amato scimmione possono comunque stare tranquilli, in quanto un gioco dedicato al loro personaggio preferito arriverà comunque su Nintendo Switch, stiamo parlando di Donkey Kong Country: Tropical Freeze.Il titolo è stato ...

Nessun nuovo Donkey Kong Country per Switch in sviluppo : Nella giornata di oggi sono emerse alcune indiscrezioni che volevano un imminente annuncio di un nuovo episodio di Donkey Kong Country per Nintendo Switch in sviluppo.Nello specifico, come riportato anche su Reddit, Nintendo Italia ha condiviso una storia sull'account ufficiale Instagram ed è comparsa un'immagine di Donkey Kong davanti a delle banane, il tutto accompagnato dalla frase "Non c'è due senza tre!" e dall'hashtag #DonkeyKong. In ...

