Dodicenne cade dalla propria casa a Catanzaro | la tragedia sarebbe un suicidio

(Di martedì 1 maggio 2018) La festa dei lavoratori, un giorno per stare in compagnia di amici e parenti. Come spesso ac, ricorrenze come quella di oggi si trasformano in unaincredibile. Ancor più scioccante è scoprire che una ragazzina sila vita ad appena dodici anni. Asono tutti stupefatti, poiché nessuno si aspettava undi un soggetto cosi giovane, specie perché non correlato da nessun particolare motivo scatenante. Primo maggio eda ricordare per gli abitanti diche son venuti a conoscenza del gesto di una loro concittadina di appena dodici anni, suicidatasi durante il giorno della festa dei lavoratori. Non è stata confermata al cento per cento al dinamica, ma la polizia pare avere e idee abbastanza chiare. La ragazza pare essersi buttata giù dal quinto piano dell'abitazione nella quale viveva con mamma e papà. Arrivati nel luogo del delitto, gli ...