Disponibile Oreo su LG G6 in patria | pure per LG G5 azienda di parola?

LG G6 Android Oreo è finalmente Disponibile - ma al momento solo in Corea del Sud. : Come precedentemente annunciato dal comunicato di LG di qualche giorno fa, l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 ha iniziato oggi 1 maggio 2018 a diffondersi su LG G6 in Corea del Sud.Ottime notizie per tutti gli italiani che in passato o di recente hanno acquistato un LG G6: oggi come da promesso l’azienda Coreana ha infatti iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0.LG G6 disponibile l’aggiornamento ad ...

Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1 : tra (diversi) bug e (poche) novità - ecco il link al download : Non è ancora la release definitiva, ma per i più impazienti è già qualcosa: è arrivata la ROM beta leaked per Xiaomi Mi A1 basata su Android 8.1 Oreo L'articolo Disponibile Android 8.1 Oreo beta per Xiaomi Mi A1: tra (diversi) bug e (poche) novità, ecco il link al download proviene da TuttoAndroid.

LG V30 l’aggiornamento Android Oreo è Disponibile con funzionalità ThinQ : disponibile in Italia l’aggiornamento Android Oreo con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale ThinQ per LG V30: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un LG V30 che finalmente dopo mesi di attesa l’azienda coreana ha finalmente deciso di inviare il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Aggiornamento Android Oreo per LG V30 disponibile in ...

CarbonROM basata su Android Oreo è Disponibile per una ventina di dispositivi : Dopo una lunga attesa il team CarbonROM annuncia la disponibilità della nuova versione basata su Android Oreo, disponibile per una ventina di dispositivi sul sito ufficiale. L'articolo CarbonROM basata su Android Oreo è disponibile per una ventina di dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 e S8+ Wind aggiornamento Oreo Disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy S8 e S8+ brandizzati dall’operatore Wind: ecco i nuovi firmware.Meglio tardi che mai! Questo è quello che staranno pensando tutti i clienti di Wind che hanno acquistato un Samsung Galaxy S8 SM-G950F o un Galaxy S8+ SM-G955F.Galaxy S8 e S8+ Wind: disponibile l’aggiornamento ad Android OreoAbbiamo infatti conferma che entrambi i ...

Android 8.1 Oreo Beta Disponibile per tutti i Nokia 3 : HMD Global ha annunciato che la Beta della nuova versione del sistema operativo mobile di Google è ora disponibile per tutti i modelli di Nokia 3 L'articolo Android 8.1 Oreo Beta disponibile per tutti i Nokia 3 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 Vodafone e Tre Italia c’è Android Oreo Disponibile al download : Dopo le versioni No Brand dei Galaxy S8 e S8+, in Italia è disponibile al download l’aggiornamento ad Android Oreo anche per le versioni brandizzate Vodafone e Tre Italia.Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva iniziato a rilasciare l’aggiornamento Android Oreo per i Galaxy S8 e i Galaxy S8+ NO Brand con rispettivi firmware integrali scaricabili.Galaxy S8 Vodafone e S8+ Vodafone e Tre Italia si aggiornano ad Android ...

Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android Oreo Disponibile in Italia : disponibile anche in Italia l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i dispositivi Huawei P10 e P10 Plus, ma al momento solo quelli non brandizzati.Segnaliamo a tutti i possessori Italiani di un Huawei P10 o un Huawei P10 Plus No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico, che da poche ore è disponibile al download il tanto atteso aggiornamento ad Android Oreo 8.0.Continue reading Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android ...

Disponibile il nuovo Odin 3.13.1 sul Samsung Galaxy S7 : primo aggiornamento in ottica Oreo : Siamo arrivati a fine febbraio e, ad oggi, è del tutto impossibile stabilire con certezza quando sarà avviata la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o in alternativa di un Galaxy S7 Edge. La questione è piuttosto complessa, ma il fatto stesso che anche in Italia sia partito il rollout del pacchetto software in questione per il Samsung Galaxy S8 rappresenta senza ...