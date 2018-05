Disperati e criminali in fuga Dalla stazione nelle vie vicine

ilgiornale

(Di martedì 1 maggio 2018) Lacentrale, da qualche tempo, fa un po' meno paura. Certo, tra soldati col mitra in mano, uomini in divisa - pubblica e privata - somiglia un po' a un campo militare. Ma almeno si avverte un senso di quasi sicurezza. I nostri parlano italiano.Il problema è che quel mondo multietnico, quelle facce piene di cattive intenzioni che prima tra binari e portici ci albergavano non è che sia sparito. La "magia" è un'illusione per turisti, una cartolina taroccata. Il nostro sindaco, le nostre istituzioni, hanno semplicemente nascosto la "polvere" sotto al tappeto. Balordi,d'ogni età e di ogni razza, spesso fantasmi per la nostra anagrafe, così come per la giustizia, si sono solo "trasferiti". Quattrocento-cinquecento metri più lontano, sparpagliati nei quattro punti cardinali.Anche i numeri spesso nascondono bugie, si narra ufficialmente che i reati siano diminuiti. Questione ...