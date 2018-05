“Disabili gravi ‘colpo in fronte per le famiglie’? Musumeci non sa di cosa parla Passi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 maggio 2018) “Venire a sapere che tuo figlio ha una disabilità grave è qualdi fortissimo, un momento spartiacque dell’esistenza che può anche sconvolgere il nucleo famigliare. Ma questo è lontanissimo anni luce dal ‘subire un colpo in'”. Mariarosaria Esposito, mamma di un ragazzo con atrofia muscolare spinale che vive a Sedriano, in provincia di Milano, commenta così le dichiarazioni choc di Nello, governatore della Regione Sicilia, che in un discorso all’Ars sulle coperture finanziare per il Fondo regionale per l’assistenza dedicato alle persone con disabilità ha detto: “Se non ci fossero stati i disabilissimi, molte famiglie non avrebbero dovuto subire un colpo in”. Parole che hanno scatenato reazioni dure anche da parte dei genitori delle persone con disabilità che lottano quotidianamente per diffondere inclusione, dignità e pari ...