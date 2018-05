Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annullata assemblea club 3/5 - discussione slitta al 7 Maggio : L’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 3 Maggio 2018 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, Via Rosellini 4 - alle ore 14.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 16.00 in seconda convocazione (C.U. 219 del 27 aprile 2018), è annullata per accorpamento dell’unico punto all’ordine del giorno (“Licenza dei Diritti audiovisivi per le dirette a paga...

Diritti tv : assemblea di Lega A il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all’esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea per giovedì 3 maggio alle 16, proprio alla vigilia dell’udienza del tribunale di Milano che ha accolto il ricorso dell’emittente satellitare sospendendo il bando degli spagnoli. Come spiega una nota, la Lega ha convocato ...

Diritti tv : assemblea di Lega A il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all’esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea per giovedì 3 maggio alle 16, proprio alla vigilia dell’udienza del tribunale di Milano che ha accolto il ricorso dell’emittente satellitare sospendendo il bando degli spagnoli. Come spiega una nota, la Lega ha convocato ...

Diritti tv : assemblea di Lega A il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all’esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea per giovedì 3 maggio alle 16, proprio alla vigilia dell’udienza del tribunale di Milano che ha accolto il ricorso dell’emittente satellitare sospendendo il bando degli spagnoli. Come spiega una nota, la Lega ha convocato ...

Diritti tv : assemblea di Lega il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per giovedì 3 ...

Diritti tv - Lega di A : 'Assemblea d'urgenza il 3 maggio' : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'Assemblea per giovedì 3 ...

Diritti tv : Lega A - assemblea il 3/5 : ANSA, - MILANO, 27 APR - Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza ...

Diritti tv - la Lega convoca un’assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro : I 20 club sono stati convocati in assemblea dopo la mossa di Mediapro sulla fideiussione per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, la Lega convoca un’assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : 28 marzo assemblea - in agenda Diritti tv 2018-21 : L’assemblea Ordinaria della Lega B è stata convocata per martedì 27 marzo alle ore 13:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 13:00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti B a Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno: 1. Verifica poteri; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Informativa del Direttore Generale; ...

Serie A - Diritti tv al centro della prossima assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...

Diritti tv : la Lega fa assemblea il 27 marzo : I Diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d’onore del Coni, martedì 27 marzo alle 16. La riunione sarà preceduta alle 15 da un incontro fra i rappresentanti dei venti club con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in cui si affronterà il tema della sicurezza negli stadi. Dopo la nomina del presidente Gaetano Miccichè ...

Diritti tv e governance sul tavolo dell’assemblea della Serie A : Convocata per il 27 marzo a Roma, l'assemblea della Lega di Serie A. La prima dopo la nomina di Micciché. L'articolo Diritti tv e governance sul tavolo dell’assemblea della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : Assemblea di Lega A al Coni il 27 : I Diritti tv saranno al centro della prossima Assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì 27 marzo alle ...