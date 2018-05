Diretta gol Serie B | i risultati in tempo reale dalle 15 00

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata : Cittadella corsaro - in campo le altre! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:16:00 GMT)

Diretta/ Carpi Empoli : streaming video e tv - la coppia da gol. Orario - probabili formazioni e quote : Diretta Carpi-Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, Orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:49:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - Diretta gol live score : in campo al Partenio! (39^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:12:00 GMT)

Diretta/ Palermo Bari (risultato live 0-0) streaming video e tv : Moreo sbaglia il gol da pochi passi : DIRETTA Palermo Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra regine del Sud che può valere il salto diretto in Serie A(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:04:00 GMT)

Diretta/ Verona Juventus Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : ospiti arrembanti ma senza gol! : Diretta Verona Juventus Primavera: info streaming video e tv del posticipo della 27^ giornata del campionato giovanile. Sono in palio punti pesanti, specie per l'Hellas, in lotta salvezza.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:14:00 GMT)

Diretta / Manchester United Arsenal (risultato live 1-0) streaming video e tv : gol di Pogba! : Diretta Manchester United Arsenal: info streaming video e tv. Sfida tra grandi nella 36^ giornata della Premier League: Mourinho confermerà il successo dell'andata?.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:08:00 GMT)

Diretta/ Matera Catania (risultato live 0-0) streaming video e tv : gol annullato ai rossoazzurri : Diretta Matera Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etnei ormai quasi rassegnati ai play off con il Lecce lontano 4 punti(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:02:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata e Diretta gol live score : primi tempi pirotecnici! 35^ giornata : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 35^ giornata. Tanti verdetti attesi nelle otto sfide in programma ... per la Classifica ci sono novità importanti in zona salvezza, a causa soprattutto del colpaccio per 1-3 in rimonta della Spal in casa del Verona, deciso dai gol di Felipe e Kurtic nel secondo tempo. Questo significa di fatto retrocessione per l’Hellas, cui adesso servirebbe un miracolo ...

Bologna-Milan 0-2 La Diretta Calhanoglu-Bonaventura gol rete di Orsolini annullata dal Var : Ultima chiamata per il Milan di Gennaro Gattuso: vincere oggi a Bologna per dimenticare l'inaudita sconfitta col Benevento e non buttare alle ortiche l'ottimo lavoro svolto sotto la guida dell'ex ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - Diretta gol live score : in campo - si gioca! Gironi B - C : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i Gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:08:00 GMT)