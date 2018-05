Dipendenza da social media | aumenta il numero dei giovani intossicati dal web

Blastingnews

: IL PROBLEMA È ANCHE IN ITALIA Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social - PediatriaOggi : IL PROBLEMA È ANCHE IN ITALIA Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social - StSpaceice : Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social - Tgcom24 - gigi695 : Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social - Tgcom24 -

(Di martedì 1 maggio 2018)ildeidipendenti dei. Non solo droga e alcool, anche lo smartphone è da evitare per salvaguardare la salute dell'uomo. A maggior rischio i piùche vivono tutto come in uno show.danetwork La tecnologia sta paralizzando lo spirito creativo deitrasformandoli in zombi, dipendenti di un dispositivo nato come telefono mobile e diventato ingegno di tecnologia difficile da liberarsene. A peggiorare la situazione ci si mette anche la televisione dove una buona parte dei programmi è legata al televoto e ai. Smartphone enetwork sono diventati pericolosi per la salute dell'uomo soprattutto per quella dei. Droga, alcool eDopo la droga e l'alcool ora sta prendendo piede nel mondole ladanetwork. Stando ildiche si rivolge a centri ...