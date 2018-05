Dieta dell' astronauta per dimagrire | vietati pasta e pane

Dieta della papaya per dimagrire : frutto brucia grassi : La Dieta della papaya è semplice e restrittiva. Prevede il consumo di almeno 8 porzioni di papaya al giorno. Può far dimagrire di un chilo in 3 giorni

Tutti i benefici della Dieta vegetariana : Mai sottovalutare i benefici della dieta vegetariana: è questo il monito lanciato dagli esperti dell’Harvard Medical School. In occasione dell'ultima ricerca gli studiosi hanno spiegato come questo stile alimentare, spesso...

Salute - il nutrizionista : 1/3 delle morti premature è evitabile con una Dieta vegetariana : Almeno un terzo delle morti premature potrebbe essere evitato se tutti adottassero una dieta vegetariana, hanno calcolato gli scienziati della Harvard Medical School, secondo i quali i benefici di una dieta ‘verde’ sono stati ampiamente sottovalutati. “Abbiamo appena fatto alcuni calcoli sulla questione di quanto potremmo ridurre la mortalità convertendoci a una dieta più vegetariana, non necessariamente vegana, e le nostre ...

Dieta della mela per dimagrire : stimola digestione : La Dieta della mela è molto restrittiva. Si mangiano solo mele in un giorno per depurare l'organismo dopo un'abbuffata. Ecco il menù.

Perde 70 chili con la Dieta della dopamina. Chef stellato presenta il suo "ricettario della felicità" : Tom Kerridge è inglese, fa lo Chef e guida il pub stellato The Hand and Flowers, ma negli ultimi giorni sta facendo notizia per un'altra ragione: dopo aver raggiunto soglia 190 chili, ha deciso di dire basta a mangiate notturne ed alcolici, cambiando radicalmente il suo stile di vita grazie alla dieta della della dopamina, l'ormone della felicità. Seguendo questo regime alimentare, Kerridge ha perso ben 70 chilogrammi in appena tre ...

La Dieta Mediterranea : un modo d'essere dalla terra della Marca all'Unesco : ... agli autori latini, ai lasciti del monachesimo, alla serie di naturalisti, enologi, scalchi e cuochi d'eccellenza, alla imprenditoria degli ultimi due secoli, fino ai nomi più illustri della scienza ...

Dieta contro maniglie dell'amore : ecco cosa si mangia : La Dieta adatta per eliminare le maniglie dell’amore, un inestetismo fastidioso e difficile dacambattere, si basa sul consumo di alcuni alimenti. Si tratta di una Dieta varia e bilanciata cheprevede il consumo giornaliero di cereali integrali, verdure, pesce, verdure, carne magra, legumi,latticini magri e frutta fresca e secca.Bisogna invece evitare alimenti contenenti troppigrassi idrogenati, saturi o zuccheri. Vanno quindiesclusi i ...

Dieta della minestra per dimagrire 5 chili : La Dieta della minestra o del minestrone può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. Si mangia anche frutta, carne e latte. Ecco come funziona

Salute : Dieta e stili vita della coppia influenzano il rischio di future malattie dei figli : Secondo un’analisi pubblicata su “The Lancet“, l’alimentazione e lo stili di vita adottato dei futuri mamma e papà influenzano la Salute del nascituro. “La Salute della coppia, inclusi peso, metabolismo e dieta, può influenzare il rischio di future malattie croniche nei bambini. L’attuale attenzione data a fattori di rischio come fumo o alcol è importante ma è necessario anche preparare la coppia alla ...