Di Maio torna alla carica : ?"Al voto il prima possibile" : Luigi Di Maio insiste sulla richiesta di tornare alle urne. "Andiamo al voto il prima possibile", scrive il leader M5s in un post pubblicato su Facebook. "I partiti - spiega Di Maio parlando della Festa del lavoro - riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Sono solo parole. La verità è che se non interveniamo subito il lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e ...

Di Maio : Partiti vergognosi. Bisogna tornare al voto : Ieri ha parlato Matteo Renzi a 'Che tempo che fa', rompendo in modo leggermente anticipato il suo "silenzio di due anni" annunciato all'indomani delle elezioni del 4 marzo. Questa mattina è stato invece il turno di Salvini che ha tuonato con un "adiamo a governare" dopo la vittoria di Fedriga nelle regionali del Friuli Venezia Giulia. Non si capisce in che modo la vittoria del centrodestra in una regione dove ha votato poco più di mezzo milione ...

Luigi Di Maio si va a schiantare - l'appello disperato a Matteo Salvini : 'Chiediamo di tornare al voto a giugno' : Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico , il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd, ed ...

Governo - Di Maio : non c'è altra soluzione che tornare al voto : Roma, 30 apr. , askanews, 'Ci hanno fatto perdere due mesi. A questo punto per me non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto prima possibile, poi deciderà il presidente Mattarella'. Lo ha detto ...

Governo - Di Maio : non c'è altra soluzione che tornare al voto : Roma, 30 apr. , askanews, - "Ci hanno fatto perdere due mesi. A questo punto per me non c'è altra soluzione: bisogna tornare al voto prima possibile, poi deciderà il presidente Mattarella". Lo ha ...

Di Maio a Salvini : "Andiamo insieme da Mattarella a chiedere di tornare a votare" : Con un video messaggio pubblicato su Facebook Luigi Di Maio prende atto del fallimento dei tentativi fatti dal M5S, prima con la Lega e poi col Pd, di aprire un dialogo per formare un governo. È un Di Maio deluso dopo che Renzi ha chiuso la porta ad ogni ipotesi di trattativa coi Cinque Stelle. Il Pd "ha preso un batosta", ricorda Di Maio, "qualcosa sembrava che stesse iniziando a capirlo, infatti aveva messo da parte Renzi relegandolo a ...

Governo - Di Maio : “Partiti pensano al proprio orticello e alle poltrone. Unica soluzione è tornare al voto a giugno” : “Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e facciamo partire un Governo che possa cambiare il paese. Niente, lui ha scelto Berlusconi: uno che ha fatto la legge Fornero, ha creato Equitalia e ha bloccato il paese per 20 anni per i suoi interessi personali”. Lo ha detto il capo politico ...

M5s-Pd - Cacciari : “Solo se Di Maio dà ministeri a Renzi. Entrambi del genere che è convincibile se ha un tornaconto” : “Pd-M5s? Qualunque soluzione deve passare da un accordo tra Di Maio e Renzi. Renzi, non il Pd che non esiste”. Massimo Cacciari non ha dubbi che una possibile alleanza di governo tra i due partiti nascerà solo in seguito a un patto di potere tra i due leader. E si spinge oltre: “Di Maio dovrà concedere a Renzi ministeri importantissimi”, spiega in collegamento, ospite di Piazzapulita su La7. In studio, Giovanni Floris si ...

Consultazioni Fico - appello Salvini a Di Maio/ “Pd? Governo M5s col centrodestra o si torna al voto” : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:19:00 GMT)

Governo - Giletti : “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus - assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” : Massimo Giletti ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7) commenta la situazione politica del paese: “Abbiamo vissuto due mesi nell’illusione che ci fossero due uomini nuovi Salvini e Di Maio mentre ci rendiamo conto che il vero dominus è Renzi” L'articolo Governo, Giletti: “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus, assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” proviene ...

Governo - Di Maio : “O troviamo l’intesa con Pd o si torna al voto. Bisogna mettere mano al conflitto di interesse” : “Le differenze ci sono ma pensiamo al paese” Luigi Di Maio, dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico parla apertamente dell’accordo con il Pd: “O si trova l’intesa o si torna al voto”. E, continua: “Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e stiamo cercando di portare un buon contratto al rialzo non al ribasso che possa risolvere i problemi degli italiani. Ai cittadini interessa aver ...

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Di Maio : “Senza accordo con il Pd si torna al voto”. Martina : passi avanti - decideremo in Direzione : «Abbiamo deciso di convocare la direzione nazionale del Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva». Il segretario reggente del Pd,Maurizio Martina, dopo l’incontro di questa mattina con il presidente della Camera Roberto Fico, chiede tempo. Il Pd, spiega Martina, riconosce il «passo» di M5S d...

Di Maio : o intesa M5s-Pd o si torna al voto. Martina : passi in avanti - ma restano differenze : ll Presidente della Camera, Roberto Fico, dovrà riferire alle 16.30 - dopo il secondo giro di consultazioni - al Capo dello Stato. Secondo indiscrezioni chiederà di avere altro tempo visto che il 3 maggio si terrà la direzione del Pd che dovrebbe pronuciarsi sulla proposta di alleanza dei grillini. Ma anche per verificare i risultati dell’annunciato referendum dei pentastellati su Rousseau