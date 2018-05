Di Maio tiene duro e rivendica le scelte di questi due mesi

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Berlusconi irride Di Maio e tiene sotto scacco il leader Lega : ROMA Ha il quarto partito per consistenza. È arrivato alle elezioni dietro la Lega, ma il peso politico di Silvio Berlusconi va oltre il 14% ottenuto il 4 marzo. Lo si è visto ieri quando il Cavaliere,...

Di Maio elogia Salvini : mantiene la parola<br>Giorgetti : immagino sarà incaricato : A partita per le presidenze delle Camere chiusa, tutti gli occhi sono ora puntati sulla formazione del governo. Un match, quello giocato per la seconda e terza carica dello Stato, che se da un lato sembra aver riequilibrato i rapporti di forza nel centrodestra, prima coalizione uscita dalle urne ma non in grado di governare da sola, dall’altro rafforza lo strano (per alcuni, meno per altri) asse Lega-Movimento Cinque Stelle.Il vero vincitore ...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Altolà di Draghi a Di Maio-Salvini Un danno abolire la Fornero Troppi anziani. Il bilancio non tiene : Un doppio Altolà sulle pensioni a M5S e Lega. Dopo che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che in Italia nonostante le varie riforme varate a partire dagli anni '90, legge Fornero compresa, la spesa pensionistica italiana resta elevata ("nel 2045 raggiungerà il 20,3% del Pil", stima più alta del 16% previsto dal Tesoro), anche la Banca Centrale Europea Segui su affaritaliani.it

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna (2) : (AdnKronos) – Non ce l’ha fatta Massimo D’Alema fermo nel collegio senatoriale di Nardò nel Salento al 3,9 (251 su 564 sezioni), quarto in classifica. In testa la grillina Barbara Lezzi con 39,6%, seguita da Luciano Cariddi del centrodestra al 35, 4 e Maria Teresa Bellanova del Pd al 17%. Non ancora iniziati gli scrutini sull’uninominale in diverse città e tra queste Roma dove corre il premier Paolo Gentiloni. L'articolo ...